《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月9日

路透香港11月9日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美 元=7.7508港元 ) 美股标普500指数周五几无变动，道琼工业指数 收高46.90点，或0.26%，报17,910.33点； 金融股上涨，被公用事业股和其他板块下跌所抵销，华尔街投资者认为，稍早公布的就业报告预示着 美国联邦储备理事会(美联储/FED)不久将升息。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 114.640 -2.29 19959 8.886 -1.05 中国铝业 8.110 0.75 10777 2.514 -0.22 中国移动 59.610 -2.36 144077 92.409 -0.96 中国人寿 18.670 0.59 114288 28.943 -0.71 中石油 77.130 -2.43 14316 5.978 -1.18 中石化 70.770 -2.80 22288 5.485 -0.81 汇丰控股 39.860 0.89 2306737 61.792 1.46 中电信 53.450 -1.44 7055 4.143 -0.89 中国联通 12.950 0.31 221678 10.038 -0.81 兖州煤业 5.000 -0.99 3289 3.876 -1.13 华能国际 42.450 -1.90 11488 8.226 -0.05 南方航空 40.790 2.21 5045 6.323 -0.58 东方航空 31.490 2.77 3771 4.882 -0.37 中芯国际 4.810 2.12 13541 0.746 -1.89 （完） (整理 梁慧仪)