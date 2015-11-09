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亚洲 | 2015年 11月 9日 星期一 08:26 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月9日

路透香港11月9日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美
元=7.7508港元 )
    
    美股标普500指数周五几无变动，道琼工业指数 收高46.90点，或0.26%，报17,910.33点；
金融股上涨，被公用事业股和其他板块下跌所抵销，华尔街投资者认为，稍早公布的就业报告预示着
美国联邦储备理事会(美联储/FED)不久将升息。 

 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       114.640   -2.29      19959             8.886      -1.05
 中国铝业                       8.110    0.75      10777             2.514      -0.22
 中国移动                      59.610   -2.36     144077            92.409      -0.96
 中国人寿                      18.670    0.59     114288            28.943      -0.71
 中石油                        77.130   -2.43      14316             5.978      -1.18
 中石化                        70.770   -2.80      22288             5.485      -0.81
 汇丰控股                      39.860    0.89    2306737            61.792       1.46
 中电信                        53.450   -1.44       7055             4.143      -0.89
 中国联通                      12.950    0.31     221678            10.038      -0.81
 兖州煤业                       5.000   -0.99       3289             3.876      -1.13
 华能国际                      42.450   -1.90      11488             8.226      -0.05
 南方航空                      40.790    2.21       5045             6.323      -0.58
 东方航空                      31.490    2.77       3771             4.882      -0.37
 中芯国际                       4.810    2.12      13541             0.746      -1.89
 （完）
    

 (整理 梁慧仪)

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