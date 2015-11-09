中国新债：铁路总公司周二将招标发行150亿元固息债，期限10年和20年

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海11月9日 - 中国铁路总公司周一公告，将于周二(10日)招标发行今年第八期铁路建设债券，规模总计150亿元人民币，其中10年期品种100亿元，20年期50亿元。
刊登在中国证券报的公告显示，该期债采用单一利率(荷兰式)招标方式，具体招标时间为10日上午10:00-11:00。10年和20年期招标利率区间分别为3.05%-4.05%、3.45%-4.45%。
上述债券按年付息，起息日、缴款截止日和发行期均为周三(11日)，牵头主承销商为国泰君安证券 ，联合主承销商包括中银国际证券、摩根士丹利华鑫证券、中信证券 、申万宏源证券 和国开证券。
本期债券由铁路建设基金提供担保，中诚信国际信用评级有限责任公司对发行人和本期债券信用评级均为AAA。
根据国家发改委此前批复文件，今年1,500亿元铁路建设债券分期发行，应在批复文件下达后一年内发行完毕，所筹资金900亿元将用于北京至沈阳客运专线等83个铁路建设项目，600亿元用于装备购置。
发改委并称，中国铁路债券为政府支持债券，其投资人所得税减半征收的优惠政策将延续；各期铁路建设债券由铁路建设基金提供担保。
中国债券信息网统计数据显示，不包括明日招标新债，今年以来铁路总公司已共发行1,200亿元建设债券，期限包括10年和20年两种。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”