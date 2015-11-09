中国新债：铁路总公司周二将招标发行150亿元固息债，期限10年和20年

路透上海11月9日 - 中国铁路总公司周一公告，将于周二(10日)招标发行今年第八期铁路建设债券，规模总计150亿元人民币，其中10年期品种100亿元，20年期50亿元。

刊登在中国证券报的公告显示，该期债采用单一利率(荷兰式)招标方式，具体招标时间为10日上午10:00-11:00。10年和20年期招标利率区间分别为3.05%-4.05%、3.45%-4.45%。

上述债券按年付息，起息日、缴款截止日和发行期均为周三(11日)，牵头主承销商为国泰君安证券 ，联合主承销商包括中银国际证券、摩根士丹利华鑫证券、中信证券 、申万宏源证券 和国开证券。

本期债券由铁路建设基金提供担保，中诚信国际信用评级有限责任公司对发行人和本期债券信用评级均为AAA。

根据国家发改委此前批复文件，今年1,500亿元铁路建设债券分期发行，应在批复文件下达后一年内发行完毕，所筹资金900亿元将用于北京至沈阳客运专线等83个铁路建设项目，600亿元用于装备购置。

发改委并称，中国铁路债券为政府支持债券，其投资人所得税减半征收的优惠政策将延续；各期铁路建设债券由铁路建设基金提供担保。