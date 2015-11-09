《香港报摘》--经济日报11月9日

* 要闻版头条：

--中德合资成立的中欧国际交易所首批现货产品最快于11月18日（下周三）在德国法兰克福正式挂牌。上海证券交易所相关业务负责人称，沪港通是起点不是终点；在不断优化沪港通机制同时，上交所有兴趣与国际上其他交易所研究跨时区互联互通可行性。

* 其他：

--东方汇理资产管理投资部总监梁光域表示，内地经济情况没有预期般差，投资市场气氛转好，大市逐步回稳，但股市急升的可能性不大。

--＂双11＂（11月11日，俗称光棍节）快至，物流安排惹关注。菜鸟网络首席技术官王文彬估计，当天产生的包裹量至少超越3亿个，在逾百万的速递员及200架货机支援下，目标在10天完成90%的配送。

--腾讯控股 明日公布2015年第三季业绩，市场估计手机游戏及网络广告收入成绩亮丽，带动非会计准则纯利按年增长27%。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘

中国报摘