《香港报摘》--经济日报11月9日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 要闻版头条：
--中德合资成立的中欧国际交易所首批现货产品最快于11月18日（下周三）在德国法兰克福正式挂牌。上海证券交易所相关业务负责人称，沪港通是起点不是终点；在不断优化沪港通机制同时，上交所有兴趣与国际上其他交易所研究跨时区互联互通可行性。
* 其他：
--东方汇理资产管理投资部总监梁光域表示，内地经济情况没有预期般差，投资市场气氛转好，大市逐步回稳，但股市急升的可能性不大。
--＂双11＂（11月11日，俗称光棍节）快至，物流安排惹关注。菜鸟网络首席技术官王文彬估计，当天产生的包裹量至少超越3亿个，在逾百万的速递员及200架货机支援下，目标在10天完成90%的配送。
--腾讯控股 明日公布2015年第三季业绩，市场估计手机游戏及网络广告收入成绩亮丽，带动非会计准则纯利按年增长27%。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”