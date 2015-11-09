全球金市：金价逼近三个月低点，因美国非农就业报告强劲

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
美国10月非农就业岗位增加27.1万个，创2014年12月以来最大增幅，失业率触及七年半年低点5.0%。分析师此前预测，美国10月非农就业岗位增加18万个，失业率将维持在5.1%。
美联储官员对就业数据表示欢迎，投资者增加对下月升息的押注，这推动美元上扬。
利率期货暗示，美联储12月加息的可能性为70%，高于报告公布前的58%。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓量减少0.4%至669.09吨，为近三个月来最低。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，截至11月3日当周，对冲基金和基金经理削减纽约商品期货交易所(COMEX)期金多头仓位，并且期银净多仓自纪录高位下降。
路透根据中国央行数据计算得出，中国10月储备资产可能增加约14吨黄金。
其他贵金属方面，铂金(白金) 跌至一个月低点每盎司930.50美元，钯金 下滑近1%，交投在六周低位附近。(完)
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(编译 孙国玉/王兴亚；审校 李爽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”