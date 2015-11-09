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亚洲 | 2015年 11月 9日 星期一 08:53 BJT

全球金市：金价逼近三个月低点，因美国非农就业报告强劲

美国10月非农就业岗位增加27.1万个，创2014年12月以来最大增幅，失业率触及七年半年低点5.0%。分析师此前预测，美国10月非农就业岗位增加18万个，失业率将维持在5.1%。

美联储官员对就业数据表示欢迎，投资者增加对下月升息的押注，这推动美元上扬。

利率期货暗示，美联储12月加息的可能性为70%，高于报告公布前的58%。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓量减少0.4%至669.09吨，为近三个月来最低。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，截至11月3日当周，对冲基金和基金经理削减纽约商品期货交易所(COMEX)期金多头仓位，并且期银净多仓自纪录高位下降。

路透根据中国央行数据计算得出，中国10月储备资产可能增加约14吨黄金。

其他贵金属方面，铂金(白金) 跌至一个月低点每盎司930.50美元，钯金 下滑近1%，交投在六周低位附近。(完)

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全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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金属期市 LME库存变化

(编译 孙国玉/王兴亚；审校 李爽)

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