《香港报摘》--信报11月9日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 要闻版头条：
--内地进出口数据皆逊预期，今年首10个月累计外贸总值为3.23万亿美元，按年下跌8.5%，以人民币计价则跌8.1%。有分析表示，内地外贸表现难望短期内大幅改善，全年进出口总值几乎肯定无法达到官方年初预期的6%增幅。
* 其他：
--财经事务及库务局局长陈家强透露，本港强制性公积金计划的＂核心基金＂法例修订草案将于本周五刊宪，计划于本月25日在立法会进行首读及二读，希望能于本立法年度获得通过，明年底前推行。
--以＂Theme＂为主营业务的荣晖国际 公布，由于成衣零售业务竞争激烈，台湾市场的经营成本持续增加；加上该集团零售部分过往财务业绩表现欠佳，决定逐步缩减台湾成衣业务规模。
--佳兆业 上周五公布，就建议重组可换股债券及现有高息票据，与督导委员会在原则上达成重大条款，督导委员会已透过无约束力支持函，对重组合约细则的条款表示支持。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”