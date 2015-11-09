《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月9日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
*工商时报：
--欧债危机造成欧系金融业的资本亏损，中国大陆疲弱景气进一步减损这些业者的亚洲获利，渣打、巴克莱都被监管当局要求大举增资，德意志银行和渣打则采取裁员缩编的对策，影响所及，巴克莱的台湾投资已暂停，渣打台湾子行、德银在台据点及合资事业，近期起都面临调整，组织动荡情势将延烧到明年。
--下周三于菲律宾亚太经合会（APEC）领袖会议期间，台湾方面希望积极促成二方代表见面。党政高层表示，这可能深化落实两岸产业合作、亚投行、货贸等经贸课题的重要务实平台。
*经济日报：
--马习会后，台湾金管会将两路并进争取两岸金融扩大开放，包括适时再向中国方面反应让千亿人民币的RQFII等三大项脱钩服贸上路，突破可能性提高；服贸以外，金管会也将探询业者意见看需要那些优先开放项目。
--河南省政府官网公告，鸿海 旗下富士康投资的六代低温多晶矽（LTPS）面板厂落脚郑州，郑州经济技术开发区管理委员会已经与富士康签约，预计2017年11月试产、2018年开始量产。
--大陆国家发改委等单位日前批准设立昆山海峡两岸电子商务经济合作实验区，电商合作实验区主要将透过花桥国际商务城推展运作。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”