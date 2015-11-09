《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月9日

--欧债危机造成欧系金融业的资本亏损，中国大陆疲弱景气进一步减损这些业者的亚洲获利，渣打、巴克莱都被监管当局要求大举增资，德意志银行和渣打则采取裁员缩编的对策，影响所及，巴克莱的台湾投资已暂停，渣打台湾子行、德银在台据点及合资事业，近期起都面临调整，组织动荡情势将延烧到明年。