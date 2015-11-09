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亚洲 | 2015年 11月 10日 星期二 07:36 BJT

****主要国家经济指标预测--11月10日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段      预估值     前值
    
    11月9日(一)
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)                10月         --      +2.6%
    2350 日本经常帐(未经季节调整)(亿日圆)             9月 盈余22,352 盈余16,531
    
    11月10日(二)
    0130 中国工业生产者价格指数(PPI)(较上年同期)     10月       -5.8%     -5.9%
             居民消费价格指数(CPI)(较上年同期)       10月        1.5%      1.6% 
 
    0500 日本服务业景气判断指数                      10月         --       47.5
    0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售总值(较上年同期) 10月         --      +2.6%
    0645 瑞士失业率(未经季节调整)                    10月         --       3.2%
                     (经季节调整)                                 --       3.4%
    0745 法国工业生产(较前月)                         9月       +0.1%     +1.6%
    0900 意大利经季调工业生产(较前月)                 9月       +0.5%     -0.5%
               经工作日调整工业生产(较上年同期)                   --      +1.0%
    1200 美国抵押贷款市场指数                        前周         --      414.2
             再融资指数                                           --    1,692.9
    1600 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数     11月        --        51.4
    1600 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数       11月        --        54.0
    2300 韩国失业率                                  10月         --       3.5%
    2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数          11月         --        正7

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段      现值     预估值
    
    11月8日(日)
    2350 日本外汇储备(亿美元)                        10月   12,442.11        --
    0200 中国出口(较上年同期)(以美元计)              10月       -6.9%      -3.0%
             进口(较上年同期)(以美元计)                        -18.8%     -16.0%
             贸易收支(亿美元)                               顺差616.4 顺差647.50
             
    11月9日(一)
    0030 澳洲ANZ报纸招聘广告                         10月         +3%       --  
   
             网络招聘广告                                       +0.3%       --
    0130 日本加班工资(较上年同期)                     9月       +1.4%       --  
    
    0700 德国经季节调整出口(较前月)                   9月       +2.6%      +2.1%
    
                       进口(较前月)                             +3.6%      +0.9%
     
                       贸易收支(亿欧元)                       顺差194    顺差200
   
    0930 欧元区Sentix投资者信心指数                  11月      正15.1     正13.2
    
    1315 加拿大房屋开工(万户)                        10月       19.81         20
     
    1500 美国就业趋势指数                            11月      129.48       --  
    
    2100 韩国出口物价(较上年同期)                    10月       -6.2%       --  
    
             进口物价(较上年同期)                              -14.8%       --  
   
    2145 新西兰电子卡零售销售(较前月)                10月       持平        --  
    
                             (较上年同期)                       +5.6%       --  
    (完)

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