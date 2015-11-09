主要国家经济指标预测--11月10日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月9日(一) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 10月 -- +2.6% 2350 日本经常帐(未经季节调整)(亿日圆) 9月 盈余22,352 盈余16,531 11月10日(二) 0130 中国工业生产者价格指数(PPI)(较上年同期) 10月 -5.8% -5.9% 居民消费价格指数(CPI)(较上年同期) 10月 1.5% 1.6% 0500 日本服务业景气判断指数 10月 -- 47.5 0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售总值(较上年同期) 10月 -- +2.6% 0645 瑞士失业率(未经季节调整) 10月 -- 3.2% (经季节调整) -- 3.4% 0745 法国工业生产(较前月) 9月 +0.1% +1.6% 0900 意大利经季调工业生产(较前月) 9月 +0.5% -0.5% 经工作日调整工业生产(较上年同期) -- +1.0% 1200 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 414.2 再融资指数 -- 1,692.9 1600 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 51.4 1600 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 54.0 2300 韩国失业率 10月 -- 3.5% 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 11月 -- 正7 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 11月8日(日) 2350 日本外汇储备(亿美元) 10月 12,442.11 -- 0200 中国出口(较上年同期)(以美元计) 10月 -6.9% -3.0% 进口(较上年同期)(以美元计) -18.8% -16.0% 贸易收支(亿美元) 顺差616.4 顺差647.50 11月9日(一) 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 10月 +3% -- 网络招聘广告 +0.3% -- 0130 日本加班工资(较上年同期) 9月 +1.4% -- 0700 德国经季节调整出口(较前月) 9月 +2.6% +2.1% 进口(较前月) +3.6% +0.9% 贸易收支(亿欧元) 顺差194 顺差200 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 11月 正15.1 正13.2 1315 加拿大房屋开工(万户) 10月 19.81 20 1500 美国就业趋势指数 11月 129.48 -- 2100 韩国出口物价(较上年同期) 10月 -6.2% -- 进口物价(较上年同期) -14.8% -- 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 10月 持平 -- (较上年同期) +5.6% -- (完)