中国经济：未来五年GDP年均增速6.523%是最低底线--发改委官员

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京11月9日 - 中国国家发改委规划司司长徐林日前表示，按照目前测算，要实现翻番，未来五年年均经济增长必须保持在6.543%。
中证报周一援引其在新供给2049战略圆桌会议并称，如果今年能实现7%的增长目标，则6.523%是实现翻番的最底线要求。
中国上周公布十三五（2016-2020年）规划建议，国家主席习近平就此说明时称，未来五年年均经济增速不应低于6.5%，方能实现两个“翻一番”目标。中国今年三季度GDP增速降至6.9%。
两个“翻一番”，是指中共十八大提出要确保到2020年全面建成小康社会，实现国内生产总值（GDP）和城乡居民人均收入比2010年翻一番的目标。（完） (发稿 李铮； 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”