中国新债：黑龙江周五将招标发行总额466亿元一般和专项地方债

路透上海11月9日 - 中国黑龙江省财政厅上周五晚间公告称，将于周五(13日)招标发行总额466.1412亿元人民币地方债，其中一般债券442.1412亿元，专项债券24亿元。

上述一般地方债为黑龙江省今年第二批，其中置换一般债347.1412亿元，新增一般债75亿元；期限包括三年、五年、七年和10年，三、五、七年期计划发行规模各为130亿元，10年期规模52.1412亿元。

专项债亦为黑龙江今年第二批，均为新增债券，期限包括五年和七年，发行规模分别为15亿元和9亿元。

具体招标时间上，一般债为11月13日下午14:00-14:40，专项债为15:00-15:40；两批债均自11月16日起发行并计息，11月18日发行结束。大公国际资信评估有限公司对上述债券的评级均为AAA。

上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。

在今年地方债招标启动初期，中标利率多为五日均值，即下限或贴近下限1-2个基点(bp)定位。不过随着发行量的增加，利率较下限加点势头开始扩大。其中8月7日招标的辽宁10年专项债甚至未招满，利率高至上限，为地方债逾四年来首现流标。

而10月27日招标的安徽省10年期一般地方债，中标利率较下限上浮40个基点，创今年以来公开招标地方债除流标一期外的上浮幅度新高。(完)

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here (发稿 边竞；审校 黄凯)