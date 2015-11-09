中国外汇：进出口行董事长称企业不应投机汇率波动--财新

标题新闻：摩根士丹利和花旗将分别调迁多至1,000名和约100名在英国的职员，因英国退欧－消息
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路透北京11月9日 - 财新网报导称，中国进出口银行董事长胡晓炼表示，现在官方传递出的汇率政策信息非常明确，即要保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。企业不应投机汇率波动。
胡晓炼在财新峰会上表示，如果企业想通过汇率变动去交易挣钱，那么不确定性非常大。企业应立足于管理汇率风险，把成本锁定、收益固定，做相应风险对冲工作。
“像实体经济这种投资，要以防范汇率风险为最主要的任务，而不是说去投机汇率朝哪里走，可以从中拿到汇兑收益。”胡晓炼称。
她并指出，很多企业在外投资有比较大的汇率风险，也有避险诉求。外汇市场应该进一步发展避险的工具，作为企业经营者来说，对于日常在一定范围内的汇率波动，可以更多地利用外汇市场发展，利用相应工具来管理风险。（完） (发稿 孙琦子； 审校 黄凯)
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路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)