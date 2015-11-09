《香港报摘》--其他报纸重要消息11月9日

* 明报：

--MSCI将在美国时间本周四收市后宣布中期检讨结果，预料会把美国上市的中资股纳入新兴市场指数及中国指数等。虽然这改动早是意料之内，但基金界仍视为海外资金重返中国市场的催化剂。市场最乐观的估计，是连同主动基金，这批中概股将吸引多达780亿美元的净买入资金。

--睿泉资本董事长兼投资总监温亮认为，A股升浪有机会延续至明年3月人大政协两会召开前，当中深圳创业板不少成分股属朝阳行业的明星股，尤其可看高一线。

* 苹果日报：

--联博副总裁暨基金经理Gershon M.Distenfeld希望美国尽快加息，虽然加息会触发市场波动性，但最终影响却并非那么大，新兴市场放缓、违约率上升等因素，对高息债的孳息水平，影响反而甚于储局加息。

* 东方日报：

--美国梅西百货（Macy's） 及冯氏集团早前宣布合作进军内地。梅西百货首席执行长Terry J. Lundgren深信，现时是攻华＂最好时机＂，料内地经济会回升。

* 星岛日报：

--太古地产 旗下东半山豪宅楼盘＂傲璇＂（OPUS）再录得成交，其中已租出的低层单位昨日获承接，以不连租约形式售出，造价3.87亿港元；项目现时仅余一伙同样已租出的顶层特色户未售。

* 文汇报：

--中国银河 公布，上星期五收到中证监行政监管措施决定书，指出公司外部接入、具有分账户功能的第三方交易终端软件，未对外部信息系统接入实施有效管理，对相关客户身份情况缺乏了解，在自查过程中存在漏报信息系统外部接入账户情形，要求公司暂停新开证券账户一个月，其间不得新增经纪业务客户。（完）