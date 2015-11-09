港报社评：习马会跨两岸大步，台选添变数--经济日报11月9日

习马会虽未达实质协议，惟两岸领导人在平和气氛下历史性握手，两岸政治已跨前一大步。此亦扭转国民党每况愈下的大选选情，台选后向，还看该党能否将选战主轴拉回两岸问题。

习马会周六结束后，有批评指会面未就具体问题，如大陆撤对台飞弹、台湾拓外交空间等，达实质协议，惟此不代表习马会缺乏成果，今次会面至少达成了两个目标。

其一，推动两岸政治跨前一步。两岸分治长达66年，若期望习马一见面便可解决两岸诸般矛盾，并不现实。只要两岸领导人会面不出意外，能在平和、对等的氛围下进行历史性首次接触，为未来处理两岸政治分歧打下更强基础，对两岸政治发展，已是跨前一大步。

其二，扭转国民党每况愈下的选情。习马会对明年初台湾总统大选的影响，一方面是重新彰显国民党是蓝营＂正宗＂的地位，除重振蓝军士气、扭转低迷的选情外，亦有助吸引宋楚瑜的支持者回心转意，回流国民党，以拉抬国民党候选人朱立伦的支持度。另一方面，习马会亦牵制民进党。过去台湾大选的最大变数是两岸问题，如2012年大选，民望低迷的马英九能击败蔡英文，关键正是马英九大打两岸稳定牌，凸显蔡英文一旦当选，台海稳定势添变数，赢取中间选民在最后一刻票投国民党。故今次蔡英文卷土重来，她的选战策略正是对最弱的两岸问题，用＂维持现状＂以轻轻带过、模糊处理，并改打经济民生牌，图减低选民对两岸前途的关注。尤其此前代表国民党出战的洪秀柱主张终极统一，惹岛内民众反弹，蔡英文更可在两岸问题上闷声发大财。

惟习马会却重新定义＂维持现状＂，不再是两岸关系原地踏步，而是可稳步前进，以至展开政治对话，台岛民众势更重视各候选人的两岸政纲，蔡英文自难再冷处理两岸问题，增添选战不利因素。

当然，若说朱立伦选情可翻盘，固言之尚早，但亦不应太悲观。皆因去年县市长选举，国民党在22个席位中只保住6个，惟该党总得票数，仅落后民进党约7个百分点。明年初大选会否出现戏剧性翻盘，还看国民党能否把握习马会契机，将选战主轴拉回两岸议题上，强攻蔡英文的两岸弱点。

此亦端视北京会否在选举前，在降低台海军事紧张、台湾参与国际组织等释具体善意，催化习马会效应发酵，让台湾选民重新思考到底选蔡英文或朱立伦当总统，对台海和平最有利。（完）

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