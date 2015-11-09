港报社评：＂习马会＂框限未来台湾新总统--信报11月9日

分治至今66年，两岸领导人终于破天荒碰头，习近平和马英九上周六在新加坡进行历史性会晤，彼此握手长达80秒，并且刻意互称＂先生＂，回避了敏感的头衔问题。马英九在回程专机上对记者表示，原先设定的目标大部分达成，该说的都说了，包括当面向习近平说到＂中华民国宪法＂及＂一中各表＂，唯独对于大陆部署导弹瞄准台湾，马英九不是很满意习近平的答覆。

在一小时的＂习马会＂之中，两人多次形容两岸关系为血浓于水和水乳交融，习近平说＂我们是打断骨头连着筋的同胞兄弟＂；但当马英九谈到化干戈为玉帛，不要战争，盼望大陆撤走导弹，得到的回应是导弹并非针对台湾民众，而是整体部署。换言之，两岸关系尽管来到了马英九口中的＂最和平时刻＂，但大陆方面始终拒绝放弃使用武力的可能性，用意显而易见，就是以枪杆子防范台独。

国台办主任张志军在＂习马会＂结束之后举行记者会，引述习近平在闭门交流时，表示当前对两岸关系和平发展的最大威胁是台独势力及其分裂活动。习近平指出，近年来两岸关系实现和平发展，关键在于双方确立了坚持＂九二共识＂反对台独的政治基础，没有这一个＂定海神针＂，和平发展之舟就会遭遇惊涛骇浪甚至彻底倾覆。习近平强调，希望台湾各党派各团体能正视＂九二共识＂，无论哪个党派和团体，不论其过去主张过什么，只要承认＂九二共识＂的历史事实，认同其核心意涵，大陆都愿意同其交往。

＂习马会＂表面上而言没有什么实质性的协议，会晤之后连一个联合声明也欠奉，象征性意义大于一切，双方更反覆申明，这次历史性会晤与即将举行的台湾选举无关。大陆不希望直接介入台湾选举，也许是事实，因为容易出现反效果，然而客观的形势却是，现在马英九在任期结束之前开了一个头，无论日后谁在台湾当总统，与大陆领导人亲自沟通将会变成无法躲避的政治课题，见与不见，见又如何见，都是很伤脑筋的挑战。因此，不难理解为什么民进党和绿营对于这次＂习马会＂是这样的反应激烈、深恶痛绝。

民进党主席兼总统参选人蔡英文全力发炮，狠批马英九连尊严和对等都做不到，＂企图用政治框架，框限未来在两岸关系上人民的选择＂。至于台联，甚至要求最高检察署对马英九所犯的＂叛国罪＂进行侦查。

与其说框限未来在两岸关系上人民的选择，倒不如说，＂习马会＂框限的是民进党尚未放弃的分裂主义。理论上来说，民进党暂时不会再主张＂建立主权独立自主的台湾共和国及制定新宪法＂，甚至有党内人士提倡冻结甚至废除＂台独党纲＂，原因是＂两岸和平发展已成主流，台独党纲导致民（民进党）共（共产党）交流障碍，民进党因此自绝于两岸议程之外，坐视国共两党垄断两岸主导权＂，然而，台独仍然被视之为其中一个＂选项＂。假如下任总统真的是蔡英文，又假如独派势力坐大，台独终究有机会死灰复燃。

蔡英文的两岸政策是＂维持现状＂，其实是把统独问题模糊化，避免把中间派选民吓跑，如果蔡英文日后当选成为总统，与习近平来个＂习蔡会＂，她将会怎样阐释何谓现状？她若然继续不承认＂九二共识＂，维持现状又从何说起？由此可见，这次不断强调＂九二共识＂的＂习马会＂，已把一个中国的原则钉在墙上，对于未来台湾新总统来说，确实是一个明显的框限。这同时解释得了，习近平无论怎样向台湾领导人示好，导弹不撤就是不撤。（完）

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