港报社评：习马会后的机遇与挑战--明报11月9日

两岸领导人习近平与马英九两人在新加坡的历史性会晤结束后，在国 际和台湾岛内都引发了不小的回响。虽然今次会面的重大意义绝不可低估 ，但会后如何落实两人达成的共识才是两岸关系未来的关键，而明年台湾 的总统选举，极大可能上位的民进党主席蔡英文恰恰是反对＂习马会＂最 力者，这就令习马会的后续效果出现变数。 台湾有政客纠缠于马英九违背任内不去与大陆领导人会晤的诺言，却 忘记了马英九近两年多次期盼举行习马会并宣之于口，惟大陆方面一直不 置可否。今次在距台湾大选仅有两个多月、离马英九卸任剩半年多之际， 北京突然同意举行习马会，个中既有对马英九过去7年半推动两岸关系的 肯定，确认其历史地位的意义，更有国家主席习近平对国际和中国发展战 略的考量，亦有大陆对台战略的新思维，值得留意。 虽然马英九任内施政备受诟病，但他对两岸关系的贡献在北京眼中是 深受赞许的。中共有重视老朋友的传统，无论是因＂水门事件＂黯然落台 的美国前总统尼克逊，还是涉＂洛歇丑闻＂而声名狼藉的日本前首相田中 角荣，北京都将其对中美、中日关系的历史性贡献与个人私德缺失区分开 来，一直不忘＂旧情＂，甚至惠及其亲属后人。对马英九亦复如是，即使 他任期尚余不过7个月之短，习近平亦不惜以仍有7年任期之身纡尊降贵与 其会面，就是对马个人地位的肯定。以马刚满66岁之龄，未来不排除会取 代80高龄的连战，成为大陆在台的＂超级联系人＂。 习马会虽然只有提升两岸热线层级一项具体成果，看似象征意义大于 实质意义，但却达成了习近平的预期效果﹕即为未来两岸关系布局，同时 向明年很大机会当选台湾总统的民进党主席蔡英文喊话，划下红线。 所谓为未来两岸关系布局，反映了习近平对台政策的新思维。月前习 近平对美、英两国的国事访问以及最近南海形势、中日韩关系的新发展， 一方面反映了中国国力上升和＂一带一路＂发展战略的新机遇，另一方面 亦反映了中美两国的新冲突点矛盾有激化可能。而中共刚公布的十三五规 划建议中，将2020年国民经济较2010年翻一番全面实现小康社会视作压倒 一切的最高目标。在此背景下，尽量确保周边的和平稳定，是中国大战略 的不二选择。 在这一大战略下，习近平的对台政策在＂不独、不武＂方面与马英九 的两岸政策高度契合，至于马所说的＂不统＂，在中共心目中，也是＂缓 统＂而非＂急统＂，而要做到＂缓统＂就必须限制＂急独＂，拖慢＂缓独 ＂进程。因此，既然蔡英文和台湾主流民意都是要＂维持现状＂，习近平 就藉＂习马会＂之机把＂现状＂的实质挑明﹕就是坚持＂九二共识＂是两 岸关系和平发展的政治基础。 表面看前天的＂习马会＂是二人对话，但蔡英文犹如习马会的第三名 与会者，习马两人很多话都是讲给蔡听的。习近平月前曾表示两岸关系若 ＂基础不牢，地动山摇＂，这一基础就是＂九二共识＂。前天他很多软话 里也深藏硬骨，如＂当前，两岸关系发展面临方向和道路的抉择＂，＂让 历史悲剧不再重演，让两岸关系和平发展成果不得而复失＂，＂以对民族 负责，对历史负责的担当作出经得起历史检验的选择＂。无异于为明年上 台执政的民进党划定了红线，确实＂框限＂了蔡英文未来倾独的选择。 不过，习马会同时亦为两岸关系未来的发展开启了新的空间。这次习 近平、马英九分别以大陆领导人和台湾领导人的身分会面，令人意识到， 北京虽然封死了＂两个中国＂、＂一中一台＂的门，但却开启＂一国两区 ＂＂一国两府＂甚至＂一国之下的两个对等的政治实体＂的想像空间。用 马英九的话说，就是＂互不承认主权，互不否认治权＂，用北京的话来说 ，就是＂在一个中国的原则底下，什么问题都可以谈＂。因此，可以说习 近平的对台策略也是＂硬的更硬，软的更软＂。 不过，这一切在明年很大机会当选总统的蔡英文看来，都是对台湾未 来选择的＂框制＂和＂缩限＂。有美、日两国暗地的推波助澜，明年台湾 变天后的两岸关系仍是阴晴未定。作为离两岸最近距离的地区，台海的任 何波澜都对香港构成直接的影响，港人对此不可不察。（完） 注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 **如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次** 香港报摘/社评/财经评论 中国报摘 台湾报摘