港报社评：昂山素姬＂袋住先＂换来大突破--星岛日报11月9日

缅甸昨天举行25年来首次自由开放的大选，民众投票热情高涨，估计 投票率逾八成，而昂山素姬领导的全国民主联盟（全民盟）气势如虹，很 可能赢得国会多数议席，若赛果如所料，将是该国民主发展的历史性突破 。但世事多变，一切要待今天完成点票才知分晓，之后军方会否完全交权 ，也是未知之数。不论如何，昂山素姬的＂袋住先＂策略，已赢得重大成 果，对香港推行民主，也是一大启示。 任何国家发展民主，总会经历波折，缅甸尤其如此，其走向民主之路 ，是由无数血与泪铺成。半世纪以来，该国政权一直由军方控制，90年反 对派赢得国会选举，随即遭军队压制，酿成血腥惨剧，领袖昂山素姬一直 被软禁。她没因此而放弃，继续锲而不舍争取民主1改革，而最后能取得 成果，还因为她采取了弹性灵活的妥协态度，逐步向前迈进。 2008年军方操控的国会制订新宪法，定下了两个＂框框＂，一是国会 给军方留下四分一议席，而修宪须四分三议员通过，换言之，军方牢牢握 修宪权；二是禁止有外国国籍的人任总统，扼杀了昂山素姬掌权的机会。 面对这堵＂石墙＂，昂山素姬有两个选择︰做烈士领导民众＂起义＂ 硬撼，玉石俱焚，让万千追随者牺牲，重演历史悲剧；或者与军方长期周 旋，一面争取对话，一面凝聚实力，一步一步施压，等到时机出现便谋求 突破。她最后在两难中作出抉择，选了后一条路。 她于2010年获释后，并未断绝与军方的对话，也没有因反对军方定出 的＂游戏规则＂而杯葛＂游戏＂，反而积极争取进入国会平台，推动修宪 和更大民主。两年后她领导全民盟参加国会补选，赢得44席中的43席，而 在宣誓就职时，接受用＂扞卫宪法＂的字眼，被一些人指为牺牲原则，但 她不为所动，坚持在体制内寻求变革。 今次大选前，作为全民盟主席的昂山素姬，任总统的机会遭宪法扼杀 ，她曾提出不排除杯葛大选，但到7月时，她终于＂袋住先＂宣布全民盟 将全力参选，并举行5万人集会，动员党友与民众争取选举最大胜利。 除接受了宪法的＂框框＂，她还预告即使今次大胜，也会组织＂全国 和解政府＂，与各方力量（包括军方）一起推动改革，认为这才是民主的 真缔。 目前缅甸面对宗教与种族的尖锐矛盾，占多数的缅族人和佛教徒，激 烈排挤信奉伊斯兰教的罗兴亚人，但昂山素姬未对此加以严厉批评，显然 是不想失去主流国民支持，输掉选举，因为她深知解决问题要靠政治实力 ，空谈口号到头来只会一无所有。 全民盟今次如能一举成功，正如昂山素姬所言，＂是缅甸民主了不起 的一大步＂，但这仅是漫长改革之路的开始，往后与军方的博弈仍将诡谲 多变，前途依然多艰。不过以她的大智慧与敢于妥协的勇气，该国民主前 景仍是乐观的。（完） 注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 **如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次** 香港报摘/社评/财经评论 中国报摘 台湾报摘