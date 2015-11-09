《路透晚报》--11月9日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》中国10月进出口超预期萎缩，外贸马车退役加剧稳增长压力

全球经济复苏乏力之际，中国10月进出口同比降幅超预期，前期汇率贬值的刺激已成过眼云烟。今年外贸持续萎缩，且短期难见回暖曙光，传统上拉动经济的外贸马车已然“退役”，四季度稳增长压力加大。

--中国数据：10月外汇储备环比增114亿美元，终结连五月跌势--央行

中国央行周六公布的官方储备资产数据显示，10月末外汇储备余额环比增113.87亿美元至3.5255万亿美元，终结此前连续五个月跌势。

--中国政策：促进农村电商发展，2020年建成统一开放市场体系--国务院

中国国务院办公厅周一发布关于促进农村电子商务加快发展的指导意见，明确到2020年，初步建成统一开放、竞争有序、诚信守法、安全可靠、绿色环保的农村电子商务市场体系，与农村一二三产业深度融合，在推动农民创业就业、开拓农村消费市场、带动农村扶贫开发等方面取得明显成效。

--中国政策：加快实施自由贸易区战略，促进加工贸易创新发展--中央深改组

中国中央全面深化改革领导小组周一召开会议称，要加快实施自由贸易区战略，逐步构筑起立足周边、辐射“一带一路”、面向全球的高标准自由贸易区网络。

--中国经济：年均增6.5%是十三五底线非目标，财税改革方案有调整--官员

中国中央财经领导小组办公室副主任杨伟民周一表示，中国国内生产总值（GDP）年均增长6.5%是十三五（2016-2020年）期间底线，按照十年翻番测算出来该增速是制定目标的基础，但不是目标本身，后者要待到明年3月份全国人大来最后确定。

--中国经济：未来五年GDP年均增速6.523%是最低底线--发改委官员

中国国家发改委规划司司长徐林日前表示，按照目前测算，要实现翻番，未来五年年均经济增长必须保持在6.543%。

--中国经济：今明两年CPI同比涨幅料为约1.4%，通缩压力将持续--专家

中国国家信息中心专家徐平生撰文表示，当前国内居民消费价格上涨压力较小，所面临的价格下行压力却有所加大；预计今明两年居民消费价格指数(CPI)同比涨幅均在1.4%左右，通缩压力将持续存在。

--中国社会：领导干部自然资源资产离任审计开始试点，至2017年分步骤实施

中共中央办公厅、国务院办公厅周一发布《开展领导干部自然资源资产离任审计试点方案》，审计涉及的重点领域包括土地资源、水资源、森林资源以及矿山生态环境治理、大气污染防治等领域。

--台湾数据：10月出口年跌11%连九月衰退，今年料二位数负成长

台湾财政部周一公布，10月出口金额较上年同期减11.0%，为连续第九个月衰退，与市场预估的减11.1%相去不远。分析师称，因为全球经济趋缓，贸易量萎缩，致使需求减少，今年全年出口可能出现二位数的衰退幅度。

【固定收益】

--《焦点》中国IPO重启现券应声急跌，但短时风雨无碍债市晴好天

中国证监会上周五晚宣布重启IPO，与其关联度最高的股市周一早盘以上涨回应，反倒是债券收益率和利率互换，自当晚消息公布后即应声上扬，因对基金弃债转股、打新资金可能流出债市等忧虑升温。

--中国公开市场：一级交易商本周可申报正/逆回购及三个月央票需求

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购期限为七天期。

--中国债市：简化债券注册发行流程，建立PPN专项机构投资人制度

中国银行间市场交易商协会（NAFMII）表示，将构建“分层分类”注册发行管理体系，简化、优化非金融企业债务融资工具的注册发行流程；同时将建立定向债务融资工具（PPN）专项机构投资人制度。

--新债招标：内蒙古三年和五年专项地方债利率仍为区间上限--业内人士

业内人士周一透露，中国内蒙古自治区上午招标的3-10年四期专项地方债，中标利率与此前一般债一致，其中三年和五年期中标利率仍为投标区间上限，四期债投标倍数依次为1.40倍、1.53倍、1.51倍和1.54倍。

--《台湾新债预测》10年期104/12R公债得标利率料落在1.20-1.23%

台湾央行周二将代财政部标售10年期公债104/12R；路透调查显示，因美国公布非农就业数据强劲，带动美债殖利率强升；10年前104/12R期公债发行前交易殖利率周一收创近两个月新高，惟在台湾经济基本面不佳，央行调降14天期定存单利率2个基点，且市场资金浮滥下，预计该期公债得标利率将落在1.20-1.23%。

--中国债市动态：现券收益率涨幅收窄IRS陡峭化上行，关注IPO重启实际冲击

中国将重启IPO引发银行间债市剧烈反应，周一早盘现券收益率冲高后略收窄涨幅，利率互换(IRS)则陡峭化上行。交易员称，IPO重启引发债市资金面收紧及资产配置向股市转移的忧虑，加之美国非农就业数据亮眼加强美联储年内加息预期，债市悲观情绪集中释放。

--中国货币市场：宽松依旧回购利率持稳，IPO重启冲击减弱但短期仍需关注

中国银行间市场周一主要回购利率持稳，资金宽松依旧。交易员表示，场内供给充裕不改， 新股IPO近期将重启同时取消预缴款制度，长期来看，将不再有大量资金冻结，对流动性扰动减弱。

【外汇】

--中国外汇：进出口行董事长称企业不应投机汇率波动--财新

财新网报导称，中国进出口银行董事长胡晓炼表示，现在官方传递出的汇率政策信息非常明确，即要保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。企业不应投机汇率波动。

--中国汇市：人民币早盘小幅下跌，受美元指数上涨和外贸数据欠佳拖累

人民币兑美元即期周一早盘震荡下跌。中间价延续上周的下跌走势。交易员指出，受美元指数上涨和中国外贸数据欠佳影响，在岸人民币开盘汇价一度下滑近百点，后遭遇大行结汇拦截，在岸人民币跌幅收窄，紧急拉升至中间价附近。

【证券/行业】

--中国证券：上证所就公司停复牌征求意见，重大资产重组最长停牌五个月

中国上海证券交易所日前就上市公司停复牌及相关信息披露发布征求意见稿，提出因筹划重大资产重组停牌，包括延期复牌时间在内，最长期限不得超过五个月。

--中国股市：沪综指四连涨收创近三个月新高，IPO将重启引发蓝筹增仓潮

中国股市沪综指周一收升1.58%，连续第四日上涨并创近三个月新高。分析师称，A股IPO即将重启以及新股发行制度的修改，令增持股票已成为大多数空仓或轻仓投资者的首要反应，银行及煤炭等蓝筹股表现强劲，并带动大盘续升。

--香港新股：中金公司首日挂牌，开盘价较招股价高6%

中国最大本土投资银行--中国国际金融股份有限公司（CICC） 周一首日挂牌，开盘价报10.9港元，比招股价高6%。

--企业结盟：万豪国际与阿里旅行合作，开设官方旗舰店

美国酒店联锁营运商万豪国际(Marriott International) 和阿里巴巴集团旗下旅游出行服务平台阿里旅行已经签订合作协议，中国游客可以通过网络和手机在万豪国际直接运营的官方旗舰店预定酒店。 (完)