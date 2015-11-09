港报社评：＂习四点＂增进两岸同胞亲情民众福祉--文汇报11月9日

全球瞩目的＂习马会＂顺利举行、圆满结束。综观习近平在会面时表 达的新形势下推进两岸关系和平发展的四点意见，包括＂坚持两岸共同政 治基础不动摇＂、＂坚持巩固深化两岸关系和平发展＂、＂坚持为两岸同 胞多谋福祉＂、＂坚持同心实现中华民族伟大复兴＂，充分体现出大陆方 面对发展两岸关系、维护台海和平、造福两岸同胞的善意、诚意与担当。 ＂习四点＂不仅明确提出了两岸关系和平发展的原则基础、正确方向和可 行路径，而且每一点意见都充分考虑到台湾同胞的利益，努力增进台湾同 胞的福祉，可谓设身处地、诚意十足。可以预料，随着＂习四点＂的不断 贯彻落实，广大台湾同胞将会更真切地感受到两岸关系和平发展的实惠和 ＂红利＂。 刚刚结束的＂习马会＂，受到了海峡两岸乃至全世界热爱和平、追求 发展和进步的人们高度赞扬。习近平提出的四点意见，被各方重视、深入 解读。当前，两岸关系面临着方向和道路的抉择，今后将往哪里走，不仅 牵涉到两岸关系发展前景和台海和平稳定，也与两岸同胞的切身利益密切 相联。 首先，习近平指出，坚持＂九二共识＂、反对＂台独＂是两岸关系和 平发展的政治基础，这也是维护台海和平的最重要的基础，如果两岸之间 没有了这个基础，两岸和平就没有保障，和平发展之舟更会遭遇惊涛骇浪 ，甚至有彻底倾覆的可能。对于两岸同胞特别是曾经感受两岸过去对峙和 冲突环境的台湾同胞而言，和平稳定就是最基本、最重要的福祉。没有和 平，谈何生存；没有和平，谈何发展；没有安定，谈何繁荣。因此，习近 平从这一点出发，呼吁两岸同胞要团结一致、坚决反对＂台独＂分裂活动 ，就是为了维护两岸尤其是台湾同胞的最大福祉。 其次，习近平提出两岸加强政治互信和交流合作，与台湾同胞分享大 陆发展机遇，欢迎台湾同胞积极参与＂一带一路＂建设，也欢迎台湾以适 当方式加入亚投行等。这些具体实在的举措，可以从经济上、民生上促进 台湾社会的繁荣进步，真正让台湾民众的福祉得到增进。目前，台湾社会 面临着经济发展低迷，产业转型乏力，民生福利有所下调，青年发展空间 窄小，发展前景有限等诸多问题，需要重振经济活力、重建民众信心。大 陆方面主动提出要与台湾同胞分享机遇，共同发展，就是本着＂ 两岸一 家亲＂和＂两岸命运共同体＂的理念，从增进台湾民众福祉的角度，不断 深化利益融合，让台湾民众从两岸和平发展的过程中，真正体会到作为中 华民族一员的自豪与价值，分享到大陆持续发展的红利，让合作共赢变成 可观可感的现实。 青年是两岸的未来，更是两岸社会持续发展的希望。习近平强调要为 两岸青年学习、就业、创业、交流提供更多机遇、创造更好条件，使两岸 基层民众尤其是青年一代成为推动两岸关系发展、实现民族振兴的重要力 量。这些主张，是为台湾青年的未来发展着想，为他们提供更大的空间和 更多的机会，实现他们的理想和抱负。可以说，两岸领导人通过这次会面 达成的许多重要共识，和＂习四点＂所表达的两岸关系主张，饱含对台湾 同胞的由衷深情，体现对台湾民众福祉的真切关注，也为增进两岸民众福 祉提供了坚实保障和可行方略。（完） 注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 香港报摘/社评/财经评论 中国报摘 台湾报摘