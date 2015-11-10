《香港重要政经日程》--11月10日-11月18日

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
================== 今日重要政经消息=================
11月10日（周二）
-- 中芯国际 公布第三季业绩。
-- 正大企业国际 公布第三季业绩。
-- 迪臣发展国际 公布中期业绩。
-- 鼎亿集团投资 公布中期业绩。
-- 华虹半导体 公布首季度业绩。
-- 中芯国际 公布首季度业绩。
-- 腾讯控股 公布第三季业绩。
--10:00 堡狮龙 股东周年大会。
================== 近期重要政经消息=================
11月11日（周三）
-- 建业建荣控股 首日挂牌。
-- 卜蜂国际 公布首三季业绩。
-- CITY E-SOLUTION 公布首三季业绩。
-- 佐丹奴国际 公布首三季业绩。
-- 港交所 公布首三季业绩。
-- 领展房产基金 公布首三季业绩。
11月12日（周四）
-- 迪诺斯环保科技 首日挂牌。
--12:00 新鸿基地产 股东周年大会。
-- 瑞声科技 公布第三季业绩。
-- 勇利航业 公布第三季业绩。
-- 宏利金融 公布第三季业绩。
-- 宝胜国际 公布第三季业绩。
-- 俄铝 公布第三季业绩。
-- 南戈壁 公布第三季业绩。
-- 高鑫零售 公布第三季业绩。
-- 伟易达 公布中期业绩。
-- 裕元集团 公布第三季业绩。
-- 浙江沪杭甬 公布第三季业绩。
*-- 联想集团 公布中期业绩。
11月13日（周五）
-- 公布第三季GDP。
-- 公布10月底止外汇基金境外资产。
-- 依利安达 公布第三季业绩。
-- 康大食品 公布第三季业绩。
-- 麦达斯控股 公布第三季业绩。
-- 阳光油砂 公布第三季业绩。
*-- 中国黄金国际 公布第三季业绩。
*-- 天美（控股） 公布中期业绩。
--14:30 SOHO中国 股东特别大会。
11月16日（周一）
--13:30 复星医药 在中国举行股东特别大会。
-- 欧舒丹 公布中期业绩。
-- 壹传媒 公布中期业绩。
-- 康师傅 公布首三季业绩。
11月17日（周二）
-- 公布8-10月失业率。
-- 鹰美 公布中期业绩。
-- 兴胜创建 公布中期业绩。
-- 金山软件 公布首季度业绩。
-- 敏华控股 公布中期业绩。
*-- 神州租车 公布第三季业绩。
*-- 佳明集团控股 公布中期业绩。
--09:30 香港资源 股东周年大会。
--11:30 新世界百货 股东周年大会。
* 11月18日（周三）
--- 香港兴业 公布中期业绩。
-- 东方表行 公布中期业绩。
-- 华信地产财务 公布中期业绩。
-- 信利国际 公布第三季业绩。
--11:30 新世界中国 股东周年大会。
--12:15 新世界发展 股东周年大会。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。