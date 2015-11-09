永安期货：多头止盈离场，中国期指短期面临回调

在蛰伏近三周之后，上周市场在券商板块的带动下突然发力，连续三个交易日大幅走高，击破多个重要阻力关口，上证综指时隔两个月重新逼近3600点。期指三个品种表现突出，IF、IH及IC主力合约上周涨幅分别达到8.86%、8.43%及7.11%。基差方面，由于做多热情高涨，市场预期重新好转，期指走势明显强于现指，IF、IH及IC主力合约贴水收敛至40.4、6.68及153点。