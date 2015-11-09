永安期货：多头止盈离场，中国期指短期面临回调

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自11月9日的《期货日报》：
在蛰伏近三周之后，上周市场在券商板块的带动下突然发力，连续三个交易日大幅走高，击破多个重要阻力关口，上证综指时隔两个月重新逼近3600点。期指三个品种表现突出，IF、IH及IC主力合约上周涨幅分别达到8.86%、8.43%及7.11%。基差方面，由于做多热情高涨，市场预期重新好转，期指走势明显强于现指，IF、IH及IC主力合约贴水收敛至40.4、6.68及153点。
主力持仓方面，期指三个品种主力持仓变化各有不同，其中以金融板块为主的IH更受市场追捧，多空主力双双增仓200余手，净多单增至511手。IF多空方均出现大幅减仓，但空头减仓更为明显，减仓幅度达到1,087手，净空单降至2,566手。IC由于热点转换，上周涨势出现放缓，呈现空增多减态势，净空单增至647手。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”