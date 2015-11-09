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亚洲 | 2015年 11月 9日 星期一 09:28 BJT

永安期货：多头止盈离场，中国期指短期面临回调

以下内容节选自11月9日的《期货日报》：

在蛰伏近三周之后，上周市场在券商板块的带动下突然发力，连续三个交易日大幅走高，击破多个重要阻力关口，上证综指时隔两个月重新逼近3600点。期指三个品种表现突出，IF、IH及IC主力合约上周涨幅分别达到8.86%、8.43%及7.11%。基差方面，由于做多热情高涨，市场预期重新好转，期指走势明显强于现指，IF、IH及IC主力合约贴水收敛至40.4、6.68及153点。

　　主力持仓方面，期指三个品种主力持仓变化各有不同，其中以金融板块为主的IH更受市场追捧，多空主力双双增仓200余手，净多单增至511手。IF多空方均出现大幅减仓，但空头减仓更为明显，减仓幅度达到1,087手，净空单降至2,566手。IC由于热点转换，上周涨势出现放缓，呈现空增多减态势，净空单增至647手。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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