欧元区经济：货币刺激显露成功迹象，仍有政策调控空间--法央行总裁

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透法兰克福11月8日 - 法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)周日表示，经济增长趋疲和通胀率过低对欧元区构成威胁，不过货币刺激政策正显露取得成功的初步迹象，而且仍存在一些政策调控的空间。
维勒鲁瓦德加洛对德国商报表示，货币政策是否有效必须放到中期衡量，而非短期。他不愿明说欧洲央行是否应在12月进一步放宽政策。
欧洲央行在10月提升了推出更多货币刺激举措的前景，并表示将在12月3日的会议之前确定，季度经济预估修正是否令央行有必要进一步放宽政策。
该央行称，延长或修改每月购买600亿欧元资产计划、或者进一步调降已为负值的存款利率，都是该行会考虑的选项。(完)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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