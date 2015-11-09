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债券 | 2015年 11月 9日 星期一 09:35 BJT

欧元区经济：货币刺激显露成功迹象，仍有政策调控空间--法央行总裁

路透法兰克福11月8日 - 法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)周日表示，经济增长趋疲和通胀率过低对欧元区构成威胁，不过货币刺激政策正显露取得成功的初步迹象，而且仍存在一些政策调控的空间。

维勒鲁瓦德加洛对德国商报表示，货币政策是否有效必须放到中期衡量，而非短期。他不愿明说欧洲央行是否应在12月进一步放宽政策。

欧洲央行在10月提升了推出更多货币刺激举措的前景，并表示将在12月3日的会议之前确定，季度经济预估修正是否令央行有必要进一步放宽政策。

该央行称，延长或修改每月购买600亿欧元资产计划、或者进一步调降已为负值的存款利率，都是该行会考虑的选项。(完)

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