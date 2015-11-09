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亚洲 | 2015年 11月 9日 星期一 09:30 BJT

倍特期货：上期有色金属指数调整意愿逐渐增强

以下内容节选自11月9日的《期货日报》：

四季度以来，上期有色金属指数调整意愿逐步显现。与8月中旬的指数调整低点相比，除了铜、铅两个品种期价还没有破低外，铝、锌、镍、锡期价都整体再下台阶。有色金属指数也在下方横线对应指数点位2,186关口破位。这一横线在指数形态上代表了三季度金属低位震荡区间下沿的分水位，同时也是上周短空资金的盈损保护参考位。

　　操作上，建议有色金属指数短空以2,186点为止损保护位，四季度以来，中期空头盈损保护参考2,276点这一线。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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