倍特期货：上期有色金属指数调整意愿逐渐增强

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自11月9日的《期货日报》：
四季度以来，上期有色金属指数调整意愿逐步显现。与8月中旬的指数调整低点相比，除了铜、铅两个品种期价还没有破低外，铝、锌、镍、锡期价都整体再下台阶。有色金属指数也在下方横线对应指数点位2,186关口破位。这一横线在指数形态上代表了三季度金属低位震荡区间下沿的分水位，同时也是上周短空资金的盈损保护参考位。
操作上，建议有色金属指数短空以2,186点为止损保护位，四季度以来，中期空头盈损保护参考2,276点这一线。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”