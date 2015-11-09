金属期市：伦铜在5,000美元下方徘徊，正滑向六年低位

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
上海期货交易所期铜 跌0.2%，至每吨37,860元人民币(5,960美元)。
中国10月贸易数据令分析师大失所望，从而巩固了该国须更加努力以刺激内需的看法。
美国10月非农就业岗位劲增，支持美联储12月加息的可能。联储官员已经开始担心若不调高利率，经济恐有过热之虞。
中国海关周日称，10月未锻轧铜及铜材进口420,000吨，较上月的460,000吨下降8.7%。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的数据显示，对冲基金和货币基金公司在11月3日当周转为净作空铜期货和期权。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”