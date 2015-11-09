金属期市：伦铜在5,000美元下方徘徊，正滑向六年低位

上海期货交易所期铜 跌0.2%，至每吨37,860元人民币(5,960美元)。

中国10月贸易数据令分析师大失所望，从而巩固了该国须更加努力以刺激内需的看法。

美国10月非农就业岗位劲增，支持美联储12月加息的可能。联储官员已经开始担心若不调高利率，经济恐有过热之虞。

中国海关周日称，10月未锻轧铜及铜材进口420,000吨，较上月的460,000吨下降8.7%。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的数据显示，对冲基金和货币基金公司在11月3日当周转为净作空铜期货和期权。(完)

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