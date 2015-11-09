期货日报：郑商所易盛农期指数或继续振荡偏弱运行

以下内容节选自11月9日的《期货日报》：

上周，菜粕延续振荡格局，触及振荡区间上沿。近期，福建两广地区菜粕库存有所下降，货源紧张为菜粕提供些许支撑。但基本面仍不支持菜粕明显上涨，主要是因为豆粕价格持续走弱、DDGS巨量到港以及市场需求低迷，预计后期菜粕将维持低位振荡。

白糖振荡下行，上周五触及60日均线。ICE原糖方面，上周强势上涨后回吐大部分涨幅，强势上涨主要是由于巴西产区降雨持续以及厄尔尼诺会带来更多降水的预期，引发市场对产量的担忧，推升糖价。国内方面，本月起，随着贸易商手中的货物流出以及新糖的逐渐上市，糖价将承压偏弱，但是考虑到进口管控和减产趋势并未出现明显改变，再加上外糖走强，白糖下跌空间仍有限。

综合来看，本周易盛农期指数或继续以振荡偏弱运行为主。(完)

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