期货日报：美元飙升锌价遭创，沪锌延续振荡探底态势

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自11月9日的《期货日报》：
10月上旬嘉能可宣布减产50万金属吨锌对价格仅短暂提振，随后便跌跌不休。中国三季度GDP增速6.9%引发经济堪忧，尽管10月下旬央行降息降准释放流动性，但锌价受制于疲软基本面持续下跌。近期，市场对美联储年底加息的预期逐步升温，利空金属市场，伦锌上周五最低跌破1650美元/吨。随着市场风险偏好的下降，金融属性偏强的大宗商品后期面临较大压力，预计锌价仍将振荡探底。
总体上，美联储年底加息概率上升助涨美元，压制锌价。矿山减产短期内对锌价提振有限，冶炼利润尚存空间令后期市场供应压力不减，而消费端偏弱的局面仍将持续。因此，预计锌价将延续振荡探底态势，短期沪锌波动区间为13200—13800元/吨。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”