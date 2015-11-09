期货日报：美元飙升锌价遭创，沪锌延续振荡探底态势

以下内容节选自11月9日的《期货日报》：

10月上旬嘉能可宣布减产50万金属吨锌对价格仅短暂提振，随后便跌跌不休。中国三季度GDP增速6.9%引发经济堪忧，尽管10月下旬央行降息降准释放流动性，但锌价受制于疲软基本面持续下跌。近期，市场对美联储年底加息的预期逐步升温，利空金属市场，伦锌上周五最低跌破1650美元/吨。随着市场风险偏好的下降，金融属性偏强的大宗商品后期面临较大压力，预计锌价仍将振荡探底。

总体上，美联储年底加息概率上升助涨美元，压制锌价。矿山减产短期内对锌价提振有限，冶炼利润尚存空间令后期市场供应压力不减，而消费端偏弱的局面仍将持续。因此，预计锌价将延续振荡探底态势，短期沪锌波动区间为13200—13800元/吨。(完)

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