台湾债市：10年券因美非农数据强劲弹升，但在1.22%上方已吸引买盘进驻

路透台北11月9日 - 台湾10年104/12R期 公债发行前殖利率周一早盘走升；交易员指出，因美国公布的就业数据较预期强劲，带动美债殖利率弹升，早盘台债殖利率跟着走扬，惟弹至1.22%上方即引买盘抢进而打住。

他们表示，由于美国非农业就业数据极佳，致美联储(FED)升息机率进一步升高，促使美债殖利率强弹，惟台债有基本面不佳及央行12月可能降息等因素支撑，气氛较有利多方，空方则不敢躁进。

〞空方担心央行万一有动作，态度偏向保守，不敢躁进。〞一位大型公股银行主管说。

他指出，央行上周宣布14天期定存单利率2个基点后，空方慎防万一央行调降隔夜拆款利率，操作上明显趋保守。

本地时间10:48时，五年券104/13 期殖利率升1.25个基点，报0.7725%；10年104/12R期发行前交易殖利率报1.2188%，升2.38个基点。

交易员预估，今日五年公债104/13期殖利率区间在0.76-0.78%；10年公债104/12R期则在1.20-1.23%。

美国两年期公债收益率升至0.958%，自2010年5月来的最高水平，三年期公债收益率触1.281%的四年半高位，五年期公债收益率达到1.774%的近五个月高位。七到10年期公债收益率触及逾三个月高位，指标10年期公债收益率触及2.349%，30年期公债收益率触及3.099%。

本地时间10:50时，台股加权指数 跌0.43%。

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