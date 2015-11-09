企业并购：Weyerhaeuser将收购Plum Creek，缔造230亿美元木材公司

路透纽约11月8日 - Weyerhaeuser Co 和Plum Creek Timber Co Inc 周日宣布，Weyerhaeuser将收购Plum Creek，缔造美国最大的木材和林业产品公司，规模达230亿美元。

根据交易条款，Plum Creek的股东持有的每一股Plum Creek股票可换取1.60股Weyhaeuser股票。交易尚待Plum Creek股东批准。

Plum Creek执行长Rick Holley和Weyerhaeuser执行长Doyle Simons告诉路透，他们认为该交易不会遇到监管及股东方面的障碍，交易有望在明年第一季度末或是第二季度初完成。两家公司的董事会一致赞成此次合并。

Weyerhaeuser称该公司计划在交易完成后不久便展开25亿美元的回购。两家公司称，合并后Weyerhaeuser当期年度每股派息1.24美元的政策不变。(完) (编译 孙国玉；审校 张荻)