国泰君安期货：现货能否企稳是大连铁矿石1601合约后期走势的关键

以下内容节选自11月9日的《期货日报》：

随着交割月不断临近，铁矿石1601合约资金博弈加剧，10月末出现大幅增仓，主要矛盾点在于期现价差以何种方式修复，近月合约与现货走势联系越发紧密，现货在经历一波大跌后能否出现企稳甚至反弹是决定1601合约后期走势关键。

我们认为，经过10月现货下跌，铁矿石短期继续大跌的概率下降，铁矿石将进入区间振荡格局。操作上，建议铁矿石1601合约在330—370元/吨，1605合约在320—360元/吨区间振荡操作。(完)

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