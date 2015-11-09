国泰君安期货：现货能否企稳是大连铁矿石1601合约后期走势的关键

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自11月9日的《期货日报》：
随着交割月不断临近，铁矿石1601合约资金博弈加剧，10月末出现大幅增仓，主要矛盾点在于期现价差以何种方式修复，近月合约与现货走势联系越发紧密，现货在经历一波大跌后能否出现企稳甚至反弹是决定1601合约后期走势关键。
我们认为，经过10月现货下跌，铁矿石短期继续大跌的概率下降，铁矿石将进入区间振荡格局。操作上，建议铁矿石1601合约在330—370元/吨，1605合约在320—360元/吨区间振荡操作。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”