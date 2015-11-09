宝城期货：大连鸡蛋期货多头逆袭，供需矛盾缓和

以下内容节选自11月9日的《期货日报》：

今年8月以来，国内鸡蛋期现市场呈现出“冰火两重天”的景象，期货主力1601合约一路下跌，两个多月内累计跌幅达到16.46%，而现货价格却保持坚挺。随着利空因素的逐步被消化，潜在利多稳步积累，加之期现价差持续拉大，上周鸡蛋期货终于止住溃败之势，上演了一场逆袭剧。

芝华监测数据显示，国内鸡龄结构趋于老龄化。由于饲料成本跌幅小于鸡蛋价格跌幅，养殖户补栏意愿下降，90—120天鸡龄的蛋鸡占比明显减少。与此同时，在养殖利润见顶回落之后，更多的养殖户开始淘汰日龄在500—550天的老鸡。从绝对数量来看，10月淘汰鸡数量几乎等于5、6月单月的补栏量。一方面是新增开产蛋鸡数量回落，另一方面是淘汰鸡数量增加，由此诱发在产蛋鸡存栏出现“断档”风险，从而令供需矛盾缓和。（完）

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