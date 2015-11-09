澳新汇市：澳新货币跌至一个月低点，美国或升息及中国数据带来压力

澳元上周下跌1.3%。若跌势延续，料将降低澳洲央行再次降息的可能性。

银行间利率期货<0#YIB:>行情预示12月降息的几率大大降低，目前暗示可能性从上周的74%降至仅16%。

中国周末公布的贸易数据令人失望，也施压澳元。

新西兰元兑美元 也受挫，报0.6520美元，美国就业数据公布后曾短暂跌至0.65美元下方的五周低点。

澳洲联邦银行资深策略师Elias Haddad预计，澳元和新西兰元本周可能进一步下跌，因为中国料公布又一波低迷数据。

他还预计，澳元表现超过新西兰元。“我们预计澳元/新西兰元本周温和上行，周四出炉的澳洲10月就业报告可望不错，”他说。

澳元兑新西兰元 报1.0770，自上周低点反弹了0.03新西兰元。(完)

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