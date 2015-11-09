《分析师观点》台湾10月出口年跌11%连九月衰退，今年料二位数负成长

路透台北11月9日 - 台湾财政部周一公布，10月出口金额较上年同期减11.0%，为连续第九个月衰退，与市场预估的减11.1%相去不远。分析师称，因为全球经济趋缓，贸易量萎缩，致使需求减少，今年全年出口可能出现二位数的衰退幅度。

分析师认为，因进口物价下跌，整体景气复苏力道仍弱，央行双率(利率和汇率)偏向降息和贬值，料12月有机会降息半码(0.125个百分点)。

10月年变动率(%) 9月年变动率(%)

整体出口金额 -11.0 -14.6

--中国(含香港) -11.1 -17.1

--美国 -9.1 -0.4

--欧洲 -11.9 -9.4

--日本 +0.2 -15.1

**市场评论**

富邦金控协理罗玮：

去年基期高一点，因此目前出口的衰退幅度大一些。这主要还是因为全球经济趋缓，贸易量萎缩，致使需求减少，另外一部分是被大陆出口追上来，也是一个因素，不过预估衰退的情况后续会稳定下来。今年台湾的出口免不了出现二位数的衰退幅度。

目前看复苏，并无哪个产业有明显的改善或强劲的需求，美国经济温温的，中国不会进一步恶化，但明显的提升也看不到。我们认为景气落底的时间可能在2016年的第一季末到第二季。

台新投顾分析师王凯民：

预计未来数月出口仍将持续衰退，除基期因素外，主要是目前全球景气复苏力道仍弱，加上中国在调整结构，经济下行风险仍旧存在；因此，预估出口到第四季才会见底；但明年第一季复苏力道仍弱，第二季才有机会转正。

凯基投顾分析师蔡耀德：

这个数字与市场预期相符，如果用年增率来看，出口底部落在8、9月，10月衰退幅度已收敛，与中国和美国的制造业PMI反弹是一致；也就是已经落底反弹，惟复苏力道不强劲、速度没有那么快。

目前较大的疑虑在进口资本设备放缓，主要是资本设备下滑比较大一点点。

我们预估未来数月出口的跌幅将缓步收敛，在进口物价下跌，整体景气复苏力道仍弱之下，央行双率(利率和汇率)偏向降息和贬值，料央行12月有机会再降息半码(0.125个百分点)。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市约在收盘时间公布，台币兑美元 收贬1.02角，报32.832。

--台股加权股价指数 收盘收跌0.59%至8,642.48点。

--台湾10年期104/12R 殖利率收升2.5基点，报1.2200%。 **相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾财政部网站，网址为(www.mof.gov.tw)

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**相关背景**

--主计总处此前预估今年经济成长率仅1.56%，创下六年的低位，主因外需表现疲软，使经济呈现〞贫血式成长〞。