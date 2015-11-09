《分析师观点》台湾10月出口年跌11%连九月衰退，今年料二位数负成长

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北11月9日 - 台湾财政部周一公布，10月出口金额较上年同期减11.0%，为连续第九个月衰退，与市场预估的减11.1%相去不远。分析师称，因为全球经济趋缓，贸易量萎缩，致使需求减少，今年全年出口可能出现二位数的衰退幅度。
分析师认为，因进口物价下跌，整体景气复苏力道仍弱，央行双率(利率和汇率)偏向降息和贬值，料12月有机会降息半码(0.125个百分点)。
10月年变动率(%) 9月年变动率(%)
整体出口金额 -11.0 -14.6
--中国(含香港) -11.1 -17.1
--美国 -9.1 -0.4
--欧洲 -11.9 -9.4
--日本 +0.2 -15.1
**市场评论**
富邦金控协理罗玮：
去年基期高一点，因此目前出口的衰退幅度大一些。这主要还是因为全球经济趋缓，贸易量萎缩，致使需求减少，另外一部分是被大陆出口追上来，也是一个因素，不过预估衰退的情况后续会稳定下来。今年台湾的出口免不了出现二位数的衰退幅度。
目前看复苏，并无哪个产业有明显的改善或强劲的需求，美国经济温温的，中国不会进一步恶化，但明显的提升也看不到。我们认为景气落底的时间可能在2016年的第一季末到第二季。
台新投顾分析师王凯民：
预计未来数月出口仍将持续衰退，除基期因素外，主要是目前全球景气复苏力道仍弱，加上中国在调整结构，经济下行风险仍旧存在；因此，预估出口到第四季才会见底；但明年第一季复苏力道仍弱，第二季才有机会转正。
凯基投顾分析师蔡耀德：
这个数字与市场预期相符，如果用年增率来看，出口底部落在8、9月，10月衰退幅度已收敛，与中国和美国的制造业PMI反弹是一致；也就是已经落底反弹，惟复苏力道不强劲、速度没有那么快。
目前较大的疑虑在进口资本设备放缓，主要是资本设备下滑比较大一点点。
我们预估未来数月出口的跌幅将缓步收敛，在进口物价下跌，整体景气复苏力道仍弱之下，央行双率(利率和汇率)偏向降息和贬值，料央行12月有机会再降息半码(0.125个百分点)。
**市场反应**
--此数据在台湾汇市约在收盘时间公布，台币兑美元 收贬1.02角，报32.832。
--台股加权股价指数 收盘收跌0.59%至8,642.48点。
--台湾10年期104/12R 殖利率收升2.5基点，报1.2200%。 **相关连结**
--参看相关细节，可点选台湾财政部网站，网址为(www.mof.gov.tw)
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**相关背景**
--主计总处此前预估今年经济成长率仅1.56%，创下六年的低位，主因外需表现疲软，使经济呈现〞贫血式成长〞。
--台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完) (记者 罗两莎/高洁如; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”