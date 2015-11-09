台湾汇市：台币盘初实质汇价走贬，美国就业数据强劲令亚币全墨

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北11月9日 - 台币兑美元 周一盘初实质汇价走贬，因美国就业数据强劲，国际美元走升，亚币全墨。交易员表示，外资盘初积极买美元，但台币走弱至32.600也见到不少出口商抛汇，限缩今日台币跌幅。
汇银人士指出，今日台股由红翻黑，且欧系和美系的外资均有汇出，台币走弱；到12月之前，因预期美国数据表现强劲，不排除美元都偏向强势。
〞(两岸领导人会议)象征大于实质，股市开盘还可以，现在也跌了，〞一位本地商银交易人士说。
本地时间10:28，台股加权指数 下跌0.26%；韩元 在1,152.4，上日收在1,141.9。
台币早盘实质交易区间落在32.626-32.649；上日在32.385-32.510。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，一个月期美元/台币换汇点溢价稍有扩大；目前一个月美元/台币远汇 报32.735/32.755，上日收在32.430。
美国劳工部上周五公布，10月非农就业岗位增加27.1万个，而接受路透访问的分析师原本预计10月非农就业增加18万个。报告发布后，路透调查显示，受访的17位一级交易商中有15位现预计美联储将在12月升息。
交易员预测今日实质交易区间：
• 32.600 -32.650
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--《焦点》中国10月进出口超预期萎缩，外贸马车退役加剧稳增长压力 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”