台湾汇市：台币盘初实质汇价走贬，美国就业数据强劲令亚币全墨

路透台北11月9日 - 台币兑美元 周一盘初实质汇价走贬，因美国就业数据强劲，国际美元走升，亚币全墨。交易员表示，外资盘初积极买美元，但台币走弱至32.600也见到不少出口商抛汇，限缩今日台币跌幅。

汇银人士指出，今日台股由红翻黑，且欧系和美系的外资均有汇出，台币走弱；到12月之前，因预期美国数据表现强劲，不排除美元都偏向强势。

〞(两岸领导人会议)象征大于实质，股市开盘还可以，现在也跌了，〞一位本地商银交易人士说。

本地时间10:28，台股加权指数 下跌0.26%；韩元 在1,152.4，上日收在1,141.9。

台币早盘实质交易区间落在32.626-32.649；上日在32.385-32.510。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，一个月期美元/台币换汇点溢价稍有扩大；目前一个月美元/台币远汇 报32.735/32.755，上日收在32.430。

美国劳工部上周五公布，10月非农就业岗位增加27.1万个，而接受路透访问的分析师原本预计10月非农就业增加18万个。报告发布后，路透调查显示，受访的17位一级交易商中有15位现预计美联储将在12月升息。

交易员预测今日实质交易区间：

• 32.600 -32.650

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