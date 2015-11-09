韩国金融市场：韩元韩股齐跌，因美联储12月升息机率上升

浦项钢铁(POSCO) 下跌1.7%，三星重工业 重挫5.0%。

医药类股 涨2.7%，表现胜过大盘。Hanmi Pharm 劲升16.5%，该公司上周与法国赛诺菲 敲定的重大协议，持续给该股带来支撑。

接近中午时分，外资卖超韩股76亿韩元，对盘面构成重压。

三年期韩国公债12月期约跌0.22点，至109.12。

0233GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,152.7 1,141.9

日圆/韩元 9.3427/571 9.3514

韩国公债期货 * 109.12 109.34

韩国综合股价指数 2,034.52 2,041.07

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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