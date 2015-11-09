背景资料：两岸领导人会议中台湾的发言全文--陆委会资料

路透台北11月9日 - 两岸领导人习近平和与马英九周六进行历史性的会面，相关报导：《焦点》66年来两岸领导人见面写下历史新页，但无助台湾执政党低迷选情

台湾的陆委会周一赴立法院报告，并且公布了近一小时的两岸领导人的闭门会议中，台湾领导人马英九的正式谈话全文。

以下为全文：

习先生，大陆方面的朋友，接续刚刚的话题：

2008年以来，两岸共同创造和平稳定的台海局势，获得两岸人民及国际社会普遍的赞扬与支持，这是两岸关系发展历史上的重大里程碑。在此过程中，〞以和平的方式解决争议〞是核心理念，而〞制度化协商〞则是具体方法，双方都应该呵护这一项得来不易的制度性与历史性成果。

接下来，我就刚才五点主张再做进一步的阐释。

一、 〞永续和平与繁荣〞是两岸关系发展之目标，而〞九二共识〞为达到此一目标之关键基础。1992年8月1日我方国家统一委员会全体委员会议通过「关于一个中国的涵义」的决议，内容是「海峡两岸均坚持『一个中国』的原则，但双方所赋予之涵义有所不同」。两岸在1992年11 月达成的「九二共识」，内容是「海峡两岸均坚持『一个中国』原则，其涵义可以口头声明方式各自表达」，这就是「一中各表」的「九二共识」；我方表示内容完全不涉及「两个中国」、「一中一台」、与「台湾独立」，因为这是中华民国宪法所不容许的；这样的定位非常明确，也获得台湾多数民意的共识。

两岸在「九二共识」基础上所获制度化成果，包括从22年前海基会、海协会制度化协商开始、7年多前两岸复谈、近2年的两岸事务首长会议，到今天两岸领导人的会面等，双方共同建立了一项「和平解决争端」的典范，未来应继续巩固，形成常态。

二、 降低敌对状态，和平处理争端。两岸目前已不处于过去的敌对状态，例如我方1991年明令终止动员戡乱时期，并废止「动员戡乱时期临时条款」，不再将中共视为「叛乱集团」，并于次年依据宪法增修条文的设计，制订「台湾地区与大陆地区人民关系条例」，将两岸关系法治化，同时我方已在金门、马祖外岛减少驻军，大胆、二胆非武装化，并在金厦海峡，开放刘五店航道等等，大陆方面则在1979年1月1日，对金马地区停止炮击，接着将福州军区并入南京军区；过去几十万大军对峙的战地，现在成为观光胜地。

和平解决争端已有成效，现在每一年大概都是几十万大陆观光客到金门，想到1958来的是几十万发的炮弹，真的像两个世纪一样。而且这些观光客的伴手礼就是用炮弹壳做的菜刀。所以两岸23项协议，都是以「和平」作为基础，以「和平」为目的，都可以视为广义的和平协议。在这里我特别跟习先生说明，最近外界报导朱日和基地军演还有飞弹方面的问题，这是反对党常常用来批评两岸关系的口实；如果有机会的话，贵方能够采取一些有善意的具体行动，应该可以减少这一类不必要的批评。两岸关系发展过程中，台湾民众对于安全和尊严感受特别深刻，大陆方面应该特别了解，两岸关系7年来发展成果，大陆旅客成长13倍，大陆学生成长42倍，航班增加了800多倍，这些重大改善的基础就是和平，所以双方应该在不同的领域，包括政治、军事、社会、文化、法律各个领域的争议，都以和平方式处理，以增进双方友善的感受，我们建议可以从两岸参与国际活动做起，因为有意义的参与国际社会，一直是台湾民众最大的期待。

我方推动7年的活路外交，已经跟两岸关系形成一个良性循环，但是这个良性循环还没有全面扩大，例如台湾民众到联合国总部参观，想用我们的护照换证被拒绝，专业人士参与非政府组织会议，或对我方参与双边、多边经贸合作等也常常受到阻挠，我想这些状况，在台湾的民众，尤其是社会菁英当中会留下一些负面的印象，所以双方应该从这些方面进一步降低敌意与对立开始；因为这些活动所涉及到的民众多半是知识份子跟中产阶级，像这样对我们大陆有关两岸关系的工作，以及他们对于大陆的印象都会有些影响。

三、 扩大两岸交流，增进互利双赢。两岸目前尚未结案的议题，如货贸协定、互设办事机构、与陆客中转等，应尽速办理。海峡两岸隔海分治66 年来，采取的政经制度和生活方式有很大的不同，需要足够时间让两岸人民在各方面深度交流，增进了解。两岸已签署的23个协议，就 像双方搭造的「友谊之桥」，桥越多就结织成交流互动「网」，最后连成「面」。当前双方应尽速协商解决货品贸易、互设办事机构、陆客中转等议题，与妥适处理国际空间摩擦等问题，就我们这些年来的观察，这些课题如果没有双方高层的拍板，工作层级始终坚持己见、踌躇不前、互不相让，无法早日造福两岸民众。

在历史文化部分，对习先生2个月前提出共享抗战历史史料、共写抗战史书的建议，我们保持开放的态度，愿意在「对等互惠、档案公开、不设禁区、自由研究」的4个原则之下进行民间合作；我们相信双方如能诚实面对历史，将可以拉近两岸人民距离，建构共同的历史记忆，有助两岸关系和平发展。同时，在两岸经贸合作部分，区域经济整合是全球的趋势，两岸经济量体及优势不同，双方同时参与区域经济合作必定能够强化两岸经贸互利共荣。我想习先生应该很了解，我们现在正在申请加入TPP，希望将来能加入RCEP，因为这两个加起来大概占我们对外贸易的70％，因此我们根本没有不参加的权利。因此在这个问题上，我们觉得不应该有谁先谁后的问题，同时应该积极发展与其他国家的经济合作，相 辅相成、并行不悖；双方应找出妥适方法，共同在国际经贸领域贡献心力。我们双方在5年前签的两岸经济合作架构协议（ECFA）就有讲到经济合作的部分，这是可以好好发挥一下。

另当习近平闭门提到两岸学术、教育交流时，马英九的回应：

习先生，您刚提到留学，现在从大陆来台湾念书的，很多都是大学、研究所，在台湾念大学的，今年6月已经第一批毕业了，有一半继续念研究所，我们以前提到专升本，这个目前因为人很少，但是因为现在台湾少子女化的结果，我们很多科技大学，素质不差的，缺额都很多，其实我觉得这是一个合作的机会，包括越南、泰国、印度、印尼都以公费送讲师级教员到台湾念研究所，我一直很努力推动大陆专升本的事情，但成效不是很好，是不是请习先生推促一下。我知道专升本可能需求多，可能有上百万，可是我们至少可以提供一个蛮多的机会，刚好我们现在也在检讨整个大学的教育，因为少子化的结果，大学变得过剩，我觉得这是一个很好的机会，我们希望把台湾变成一个亚太的高等教育重镇，因此我上任的时候3万人，今年超过10万人，这数字大陆听起来很小，但是对台湾是正面的，麻烦您思考一下。

四、 设置两岸热线，处理急要问题。刚刚我们已经讲过，海基会、海协会首长已经有联系机制，陆委会、国台办的副首长也有联系机制，但是陆委会主委、国台办主任之间，还没有联系机制。不妨可以藉这个机会建立起来，当然将来如果有需要也可以再做调整，往上升级。当然如果有重大的事情能够在第一时间处理突发的，或是特别重要的，我觉得是有助于双方的处理。

五、 两岸共同合作，致力振兴中华。我要再强调一遍，两岸人民同属中华民族，都是炎黄子孙，享有共同的血缘、历史与文化，两岸应该互助合作，致力振兴中华。习先生，今天我们两个人见面，目的就是要对外展现两岸关系可以由海峡和平来处理，且未来在制度化基础上，持续发展下去。两岸之间，存在历史遗留下错综复杂的关系，也有交流往来所衍生的种种问题，这些事情的解决无法一蹴可及，需要双方在交流协商过程中，面对现实、累积成果、培养互信。

事实上，两岸互动过程中并没有完全回避政治议题，譬如说我们在5 年前签的两岸共同打击犯罪与司法互助协议，不管从什么角度来看，这都是政治性很高的议题，可是两方签得非常快，而且签了之后效果非常大。习先生不晓得知不知道，我们现在双方联手逮捕的嫌犯已经超过7000 人，光这个行动就让台湾的诈欺犯罪，损失的金额降低了82％，从186 亿降到只有30 几亿，可以说是台湾民众最有感受的一项工作，像这种事情 就应该加强来做，我们并没有因为司法、法院、主权这些都有点敏感，可是当时就是很快的， 而且做得非常好，因为我过去当过法务部长，经常在宣扬两岸这些合作的成效，不但两岸可以做，还可以跑到东南亚一些国家来做，这一点我们也要特别谢谢贵方给我们很多的方便。事实上双方目前也有很多政治上的障碍，也不可能相互的承认，但是在这个之外，应该可以找到一些解决问题的方法，譬如说像「一中」的问题短期间内不容易解决，但是毕竟20 多年前出现了「九二共识」，双方总算找到了一个可以暂时搁置争议的作法。习先生可能知道，那时候两方在香港协商，当时是破局了，双方都回家了；后来是台湾再发了一个传真给海协会，提3 个建议，没想到就谈成了。

不过差1、2 个礼拜，真的是创造历史。我们回头来看，越来越多台湾的人觉得「九二共识」目前来讲真的是最好的一个联系的政治基础。 最后，这7 年来「和平、繁荣」的成果就是两岸「铸剑为犁」的明证，并且已成为整个东亚区域稳定的典范，两岸要善加珍惜，妥适维护两岸关系和平稳定发展方向是台湾社会的普遍主流看法，双方对此要有信心。未来两岸关系发展的关键在于民心向背，我们希望大陆方面真正能够理解，并体认到唯有在「尊严、尊重及诚心、善意」上建立的两岸关系，才有利于 增进彼此的信任，才能「行稳致远」。

这7年的时间虽然不长，但两岸双方努力建立两岸关系的和平荣景，已经超越过去一甲子以来两岸互动的成就。尽管我的任期只剩下6 个多月，我会继续坚定推动两岸关系，不会懈怠，也不会停止。贵我双方都应该勇于面对与承担责任，从正面的角度积极思考两岸永续发展的政策举措，并在近期推出重大成绩，让人民有感，营造与保持两岸正面气氛，以带给两岸人民幸福安康的生活。

习先生，中国近代史充满了太多战乱纷扰，现在大陆政经实力崛起，加上台湾的民主发展与成就，都是中华民族的骄傲。