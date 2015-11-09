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亚洲 | 2015年 11月 9日 星期一 12:19 BJT

《中国国债发行日程表》--11月9日

以下为中国即将或正在发行的国债:

  发债主体    规模    期限    票面利率    债券类型        发行时间      上市时间
          (亿元人民币)   
  财政部     *100   三个月   *2.3724%    贴现国债          *11/9         *11/11
  财政部      280    10年    *3.0920%    续发记账式国债   11/5-11/9       11/11
                        (今年第23期首次续发)
  财政部      220     1年     *2.41%     记账式国债       11/9-11/11      11/13
  财政部     *200     3年     *4.00%     电子式储蓄国债  *11/10-11/19      --
             *200     5年     *4.42%     电子式储蓄国债  *11/10-11/19      --
  财政部     *280     5年    *周三招标   续发记账式国债  *11/12-11/16    *11/18
                        (今年第19期首次续发)
  财政部     *100    六个月  *周五招标   贴现国债        *11/16-11/18    *11/20
  财政部      --     三个月     --       贴现国债           11/13
  财政部      --      7年       --       续发记账式国债     11/18
  财政部      --     50年       --       记账式国债         11/20
  财政部      --     三个月     --       贴现国债           11/20
  财政部      --      3年       --       续发记账式国债     11/25
  财政部      --     三个月     --       贴现国债           11/27
  财政部      --      5年       --       续发记账式国债     12/2
  财政部      --     三个月     --       贴现国债           12/4
  财政部      --     10年       --       续发记账式国债     12/9
  财政部      --     三个月     --       贴现国债           12/11
  财政部      --     六个月     --       贴现国债           12/11 
  财政部      --      7年       --       续发记账式国债     12/16
  财政部      --     三个月     --       贴现国债           12/18
  财政部      --     三个月     --       贴现国债           12/25
        
注:1、*代表新增
   2、记帐式国债均为跨市场国债，即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市。(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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