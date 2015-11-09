《汇市简讯》澳元/新西兰元下滑，后市料将陷入盘整

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 澳元/新西兰元在亚洲下跌40个跳动点，澳元受中国贸易数据的影响较大
* 早盘市况淡静，而后浮现零星交易意愿；图表：(link.reuters.com/fuh95w)
* 跌破1.0761的200日均线，动能研究偏向中性
* 五日、10日及20日均线相互纠结，表明汇价将陷入盘整 * 亚洲1.0732/1.0796区间为初步支撑/阻力位
* 图表：(link.reuters.com/guh95w) (完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”