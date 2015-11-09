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亚洲 | 2015年 11月 9日 星期一 11:39 BJT

《汇市简讯》澳元/新西兰元下滑，后市料将陷入盘整

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* 澳元/新西兰元在亚洲下跌40个跳动点，澳元受中国贸易数据的影响较大

* 早盘市况淡静，而后浮现零星交易意愿；图表：(link.reuters.com/fuh95w)

* 跌破1.0761的200日均线，动能研究偏向中性

* 五日、10日及20日均线相互纠结，表明汇价将陷入盘整 　　* 亚洲1.0732/1.0796区间为初步支撑/阻力位

* 图表：(link.reuters.com/guh95w)　(完)

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