中国新债：进出口行周四招标150亿元三期债，含三年浮息及五和10年固息

路透上海11月9日 - 中国进出口银行周一公告，将于周四(12日)在银行间债市招标发行至多150亿元人民币三期债，期限三年、五年和10年；其中，三年为Shibor基准浮息债，五和10年期为固息债，各期限发行上限均为50亿元人民币。

上述三期债中，三年浮息品种为进出口行今年第15期新发债，基准利率为三个月上海银行间同业拆放利率（Shibor），每三个月付息一次。

五年品种为今年第16期新发债，10年为今年第14期 的第七次增发，票面利率3.87%。

今年利率债一级市场浮息债供给很少，此前仅有国开行 在7月3日招标发行了一期40亿元Shibor基准浮息债，期限三年，中标利差22个基点（bp），这也是国开行自2013年12月19日后首度发行浮息金融债。

具体发行条款如下：

2015年第15期、16期新发债和14期增发债

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期限/计息方式 3年浮息（三个月Shibor基准）；5/10年固息

招标规模上限 各为50亿元

招标时间 11月12日10:00-11:30

中标方式 单一利差、利率或价格中标(荷兰式)

起息日 三/五年：11月16日；10年：9月14日

缴款日 11月16日

分销期 11/12-11/16

上市日 11月18日

发行手续费 三年0.05%；五年0.10%；10年0.15%

基本承销额 无

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