版本:
中国
亚洲 | 2015年 11月 9日 星期一 11:55 BJT

韩国已公布经济指标--2015/11/9

经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值

(GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +1.2% @-p +0.3% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 10月 +0.9% +0.6% -- --

工业生产(m/m) 9月 +1.9% @-p +0.2% @-r 11月29日 -- 失业率 9月 3.5% @ 3.6% @ 11月10日 -- 贸易收支(亿美元) 10月 顺差67 p 顺差89 r 11月15日 -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)

参看全球经济数据相关资料，可点选

参看韩国经济数据相关资料，可点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐