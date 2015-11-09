欧洲政经：英国首相卡梅伦将就可能支持英国退出欧盟发出最强烈警告

路透伦敦11月9日 - 英国首相卡梅伦本周将警告称，除非其他欧洲领导人同意他提出的欧盟改革要求，否则他可能会支持英国脱离欧盟，这将是他迄今为止发出的最强烈警告。

卡梅伦将致信欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)，概述英国在重新协商其欧盟成员身份的条件方面的要求。该信函将在周二公布。

卡梅伦还将在同一天发表的演说中表示，如果不能达成协议，他可能会在2017年底前举行的退欧公投中投票赞成英国退出。

据卡梅伦演说稿摘要显示，他届时将会说，“假如我们不能达成上述协议，如果(其他欧洲领导人)对英国的关切充耳不闻(我认为这种情况不会发生)，那么我们必须对欧盟是否适合英国进行重新考虑。”