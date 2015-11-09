中国货币市场：宽松依旧回购利率持稳，IPO重启冲击减弱但短期仍需关注

路透上海11月9日 - 中国银行间市场周一主要回购利率持稳，资金宽松依旧。交易员表示，场内供给充裕不改， 新股IPO近期将重启同时取消预缴款制度，长期来看，将不再有大量资金冻结，对流动性扰动减弱。

他们并称，两周后按照老办法发行的10家新股还值得关注，届时跟月度缴税因素重合，将抽离一定资金量；不过预计央行将通过公开市场等手段灵活调控，料整体宽松基调尚难撼动。

“今天宽松依旧啊，早间大行出资还是挺充裕的，新股发行比以前影响肯定要小了，不存在冻结资金的问题了嘛，”上海一银行交易员表示。

中国证监会新闻发言人邓舸上周五表示，近期将重启A股首次公开发行（IPO），决定先行恢复此前28家进入新股发行程序中的10家公司发行，预计准备时间为两周；同时将完善新股发行制度，包括取消现行的新股申购预先缴款制度，改为确定配售数量后再缴款。

上述交易员并指出，国盛可交换债冻结资金亦有解冻回流，资金面整体感觉并无明显变化。

上海国盛集团此前公告，11月5日发行的不超过50亿元人民币可交换债，期限六年，用于交换的股票标的为上海建工 A股股票；网下申购资金自11月4日开始缴纳，该期债发行期为11月5日-9日。

上海另一银行交易员认为，资金总量上短期是没什么明显变化，即便打新股，资金也还是在大行之间流动，无需过分担心，只是本月20日后本轮IPO重启以来首家发行，正好叠加月度缴税因素，预计资金还是会有一些波动。

“不过，央行肯定会加码公开市场的，手段、工具多的很，”她并称。

央行公开市场一级交易商本周可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购期限为七天期。上周公开市场两次进行100亿元的逆回购操作，在对冲到期量的同时，利率继续持稳。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:48 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.7588 1.7553 +0.35

七天 2.2854 2.2889 -0.35

14天 2.5979 2.6080 -1.01

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.5500 3.6500 -110.00

七天 2.5550 2.4350 +12.00

14天 2.7000 2.2150 +48.50

回购定盘利率

其中:隔夜 1.7600 1.7600 +0.00

七天 2.3000 2.3200 -2.00

14天 2.6200 2.6100 +1.00

Shibor

其中:隔夜 1.7860 1.7870 -0.10

七天 2.2850 2.2850 +0.00