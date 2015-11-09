《中国金融债发行日程表》--11月9日

以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *农发行 60 2 3.1556% 固息增发债 11/10-11/11 70 5 3.5072% 70 10 3.7808% (2015第17期、第20期和第五期增发债) *国开行 30 1 周二招标 固息增发债 11/11-11/12 30 3 11/11-11/12 40 5 11/11-11/12 40 7 11/11-11/12 80 10 11/11-11/12 (2015年第22、23、20、21和18期增发债) *进出口行 50 3 周四招标 浮息金融债 11/12-11/16 50 5 固息金融债 11/12-11/16 50 10 固息增发债 11/12-11/16 (2015年第15、16期新发债和第14期增发债，3年浮息债以三个月Shibor为基准) 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 11/20 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次