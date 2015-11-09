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亚洲 | 2015年 11月 9日 星期一 15:27 BJT

《中国金融债发行日程表》--11月9日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限      票面利率       债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)    或参考收益率
 ============================================================================= 
 *农发行         60            2        3.1556%        固息增发债   11/10-11/11
                 70            5        3.5072%
                 70           10        3.7808%
                    (2015第17期、第20期和第五期增发债)  
 *国开行         30            1        周二招标       固息增发债   11/11-11/12
                 30            3                                    11/11-11/12
                 40            5                                    11/11-11/12
                 40            7                                    11/11-11/12
                 80           10                                    11/11-11/12
                    (2015年第22、23、20、21和18期增发债)
 *进出口行       50            3        周四招标       浮息金融债   11/12-11/16
                 50            5                       固息金融债   11/12-11/16
                 50           10                       固息增发债   11/12-11/16
       (2015年第15、16期新发债和第14期增发债，3年浮息债以三个月Shibor为基准)
  农发行      200-300         --           --          固息增发债     11/20
                     
  注: *表示新增。(完)
    
   如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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