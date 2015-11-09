《汇市简讯》澳元/美元小幅回升，部份因新西兰元出现获利了结

* 澳元/美元周一开在0.7040，波动区间在0.7016-61，最新报在0.7054

* 因周日发布的中国贸易数据表现疲软，汇价稍早曾触及盘中低位

* 汇价部份受到新西兰元/美元出现获利了结的影响，后者目前涨0.45% * 新西兰元/美元上周贬值3.6%，为最大的输家，因此浮现获利了结并不令人意外