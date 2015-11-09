《汇市简讯》澳元/美元小幅回升，部份因新西兰元出现获利了结

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
0403 GMT
* 澳元/美元周一开在0.7040，波动区间在0.7016-61，最新报在0.7054
* 因周日发布的中国贸易数据表现疲软，汇价稍早曾触及盘中低位
* 汇价部份受到新西兰元/美元出现获利了结的影响，后者目前涨0.45% * 新西兰元/美元上周贬值3.6%，为最大的输家，因此浮现获利了结并不令人意外
* 市场看好美联储12月很有可能升息，机率高达九成；澳元上档因而受限 (完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”