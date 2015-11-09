中国汇市：人民币早盘小幅下跌，受美元指数上涨和外贸数据欠佳拖累

* 人民币早盘小幅下跌

* 中间价延续上周的下跌走势

* 美元指数和外贸数据欠佳

* 大行结汇令早盘跌幅收窄

路透北京11月9日 - 人民币兑美元即期 周一早盘震荡下跌。中间价延续上周的下跌走势。交易员指出，受美元指数上涨和中国外贸数据欠佳影响，在岸人民币开盘汇价一度下滑近百点，后遭遇大行结汇拦截，在岸人民币跌幅收窄，紧急拉升至中间价附近。

他们指出，美元指数继续走强，虽然上周股市上涨提振了市场对人民币的信心，但是周末离岸人民币下滑明显。周末公布的外储数据扭转下跌趋势，显示出央行对中国外汇局面掌控较好。而外贸下滑与美元强劲叠加加剧了人民币贬值压力。

“外汇储备增加大家还是挺意外的，大家看到每天都有干预，（外汇储备）应该有消耗”。一股份行交易员指出。

另有股份行交易员指出，即期人民币走贬100点至200点都属正常，现在要关注午盘大行干预的力度，不过大部分交易员认为今日在岸汇价在6.36在6.37之间，市场预期最近人民币仍震荡小幅走贬。

中国央行周六公布显示，10月末外汇储备余额环比增113.87亿美元至3.5255万亿美元，终结此前连续五个月跌势。

中国海关上周日公布，以美元计价10月出口同比下降6.9%，结束此前三个月降幅逐步收窄之势10月进口同比下降18.8%，已经连续三个月保持双位数跌幅，；当月贸易顺差616.4亿美元，创出纪录新高。前期汇率贬值的刺激已成过眼云烟。

北京时间11:50，人民币兑美元 即期报6.3589元，上日收报6.353元。今日人民币兑美元中间价 报6.3578元，上日中间价为6.3459元。人民币兑美元即期成交额 为56.84亿美元，上日半日为61.67亿美元。

全球汇市方面，亚洲市场周一美元依然居高不下，此前强劲的美国非农就业报告使更多投资者押注美国今年或加息，推动美元兑一篮子货币升至近七个月高位。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3634。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.545元, 上日尾盘为6.5205元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.3855/6.3861元, 上一交易日尾盘报6.3910元。