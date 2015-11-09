中国汇市：人民币早盘小幅下跌，受美元指数上涨和外贸数据欠佳拖累

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 人民币早盘小幅下跌
* 中间价延续上周的下跌走势
* 美元指数和外贸数据欠佳
* 大行结汇令早盘跌幅收窄
路透北京11月9日 - 人民币兑美元即期 周一早盘震荡下跌。中间价延续上周的下跌走势。交易员指出，受美元指数上涨和中国外贸数据欠佳影响，在岸人民币开盘汇价一度下滑近百点，后遭遇大行结汇拦截，在岸人民币跌幅收窄，紧急拉升至中间价附近。
他们指出，美元指数继续走强，虽然上周股市上涨提振了市场对人民币的信心，但是周末离岸人民币下滑明显。周末公布的外储数据扭转下跌趋势，显示出央行对中国外汇局面掌控较好。而外贸下滑与美元强劲叠加加剧了人民币贬值压力。
“外汇储备增加大家还是挺意外的，大家看到每天都有干预，（外汇储备）应该有消耗”。一股份行交易员指出。
另有股份行交易员指出，即期人民币走贬100点至200点都属正常，现在要关注午盘大行干预的力度，不过大部分交易员认为今日在岸汇价在6.36在6.37之间，市场预期最近人民币仍震荡小幅走贬。
中国央行周六公布显示，10月末外汇储备余额环比增113.87亿美元至3.5255万亿美元，终结此前连续五个月跌势。
中国海关上周日公布，以美元计价10月出口同比下降6.9%，结束此前三个月降幅逐步收窄之势10月进口同比下降18.8%，已经连续三个月保持双位数跌幅，；当月贸易顺差616.4亿美元，创出纪录新高。前期汇率贬值的刺激已成过眼云烟。
北京时间11:50，人民币兑美元 即期报6.3589元，上日收报6.353元。今日人民币兑美元中间价 报6.3578元，上日中间价为6.3459元。人民币兑美元即期成交额 为56.84亿美元，上日半日为61.67亿美元。
全球汇市方面，亚洲市场周一美元依然居高不下，此前强劲的美国非农就业报告使更多投资者押注美国今年或加息，推动美元兑一篮子货币升至近七个月高位。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3634。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.545元, 上日尾盘为6.5205元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.3855/6.3861元, 上一交易日尾盘报6.3910元。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子/李文科; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”