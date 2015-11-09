全球商品：铁矿石价格崩跌激发对冲需求，带动衍生品成交量急剧上升

路透马尼拉11月6日 - 随着管理铁矿石市场风险的需求不断增长，今年铁矿石衍生品成交量较2014年增长逾一倍，而且有望进一步增加。由于铁矿石价格崩跌，铁矿商正在为生存下去而苦苦挣扎。

由于大型铁矿商大量生产铁矿石，加上中国的钢材需求下降，由此造成的供应过剩已将铁矿石价格拉低至金融危机以来的最低水平，一些小型铁矿商的利润率受到挤压，甚至被迫停产。

铁矿石价格的剧烈波动刺激了中国和新加坡铁矿石衍生品交易所的成交量。中国和新加坡铁矿石衍生品交易所的流动性是全球最强的。行业管理人士和分析师说，虽然成交量主要受押注价格将进一步下跌的投机客驱动，但消费者和高成本供应商的对冲兴趣也在不断上升。

“最终，随着这些交易所的流动性增强，肯定会带动中期内对冲活动的升温，”澳新银行的高级大宗商品策略师Daniel Hynes表示。

中国大连商品交易所的数据显示，该所今年的铁矿石期货成交量已超过2.06亿口合约。

这相当于超过200亿吨铁矿石，至少是全球一年海运铁矿石贸易量的14倍，也远远高于大连商交所2014年96亿吨的成交量。