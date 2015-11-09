路透基点：广州发展集团筹划3.1亿元人民币九年期贷款--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港11月9日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，广州发展集团股份有限公司周一在提交给证交所的文档中称，该公司寻求一笔3.1亿元人民币(4,900万美元)九年期分期贷款，扩建珠江电厂的煤炭装卸中心。
中国银行广州分行担任牵头行。这笔贷款的借款方是广州发展集团旗下的广州燃气集团有限公司。
声明称，利率为中国人民银行五年期贷款利率的100%。
上海证交所上市的广州发展集团成立于1989年，主要从事广东省发电业务。(完) (编译 李爽 审校 高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”