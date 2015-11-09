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亚洲 | 2015年 11月 9日 星期一 12:46 BJT

路透基点：广州发展集团筹划3.1亿元人民币九年期贷款--TRLPC

路透香港11月9日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，广州发展集团股份有限公司周一在提交给证交所的文档中称，该公司寻求一笔3.1亿元人民币(4,900万美元)九年期分期贷款，扩建珠江电厂的煤炭装卸中心。

中国银行广州分行担任牵头行。这笔贷款的借款方是广州发展集团旗下的广州燃气集团有限公司。

声明称，利率为中国人民银行五年期贷款利率的100%。

上海证交所上市的广州发展集团成立于1989年，主要从事广东省发电业务。(完) (编译 李爽 审校 高琦)

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