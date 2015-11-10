重温稿-台湾货币市场：两年期定存单加权平均得标利率料在0.47-0.48%

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
* 标售标的：央行两年期定存单
* 标售时间：周二(10日)
* 标售金额：300亿台币(上月亦为300亿)
* 预测区间：0.47-0.48%
* 受访机构：七家
路透台北11月9日 - 台湾央行周二将标售300亿台币的两年期定存单。路透调查显示，由于提存期初银行间资金水位偏高，本次两年期定存单加权平均得标利率料落在0.47-0.48%，较上次标售利率0.505%再度走跌，并续创历史新低。
路透周一访谈七家金融机构，其中包括五家本地大型银行及两家外商银行，本次两年期存单标售均标预测大区间落在0.47-0.50%。
交易员认为，若参考上周二的一年期定存单标售结果，本月较上月一年定存单标售利率走跌2.8基点，推估本次两年期定存单标售利率再走低至0.47-0.48%，较上月下滑2-3个基点。
以下为银行交易员看法：
--随着央行冲销隔夜拆款过剩资金力道减缓，银行间资金去化压力持续增高，导致上周一年期定存单标售利率跌破0.39%，银行间普遍预估此次两年期定存单得标利率料续下行，将失守0.500%的整数关卡，但盼能守在0.48%附近。
--部分资金去化压力较大的金融机构初估本月两年期定存单得标利率将较上月走跌约3个基点至0.475%左右，且本次发行金额仅300亿台币，若有银行抢标也不排除得标利率靠向0.47%。
--有外银表示两年期定存单持有天期较长、风险较高，本月较上月两年期存单得标利率下跌2.5个基点就已经很多，料本次标售利率可能落在0.48%；此外，部分外银透露有内规不能参与两年期存单等较长天期利率产品标售，此次将不会参与竞标。
台湾央行上周标售的1,500亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.389%，较前次标售均标0.417%走低2.8个基点，为连13次走低，并创历史新低。
台湾央行上月标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率再跌至0.505%新低，较前月标售续跌4.8基点。
央行自2013年8月起重启两年期存单标售，在按月标售100亿台币额度满一年后，自2014年8月起将每月例行标售金额由100亿台币增加至200亿台币，今年8月起再增为300亿台币。
以下为近年两年期存单标售结果一览表：
标售日期 得标利率% 额度 央行重贴现率
(亿台币)
2015年10月13日 0.505 300 1.750%
2015年 9月11日 0.553 300 1.875%
2015年 8月10日 0.619 300 1.875%
2015年 7月13日 0.669 200 1.875%
2015年 6月12日 0.698 200 1.875%
2015年 5月 8日 0.728 200 1.875%
2015年 4月10日 0.755 200 1.875%
2015年 3月13日 0.778 200 1.875%
2015年 1月 9日 0.793 200 1.875%
2014年12月12日 0.812 200 1.875%
2014年11月 7日 0.846 200 1.875%
2014年10月 9日 0.851 200 1.875%
2014年 9月12日 0.836 200 1.875%
2014年 8月 8日 0.802 200 1.875%
2014年 7月11日 0.747 100 1.875%
2014年 6月13日 0.699 100 1.875%
2014年 5月 9日 0.694 100 1.875%
2014年 4月14日 0.705 100 1.875%
2014年 3月12日 0.727 100 1.875%
2014年 2月21日 0.744 100 1.875%
2014年 1月10日 0.757 100 1.875%
2013年12月13日 0.720 100 1.875%
2013年11月08日 0.756 100 1.875%
2013年10月11日 0.794 100 1.875%
2013年 9月12日 0.797 100 1.875%
2013年 8月 9日 0.780 100 1.875% (完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
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