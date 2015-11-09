基金观点：美国不应在12月升息，因全球经济疑虑未除--卢米斯赛勒斯

路透台北11月9日 - 卢米斯赛勒斯资产管理公司副主席丹法斯(Dan Fuss)周一表示，来自全球经济增长的疑虑是否消除，重要性应该高于美国经济数据好坏，成为美国联邦储备理事会(美联储，FED)12月决定是否升息的关键。

有〞债券天王〞称号的丹法斯并在台北一场小型会议回应路透提问称，人民币应该被纳入SDR(特别提款权)，成为全球央行的储备货币，这样才能真正反映国际贸易，并促进全球主要央行之间的合作。

〞如果我是美联储有投票权的委员，我不会在12月赞成升息。〞他说。

丹法斯指出，升息与否对美国是非常困难的政治问题。美国经济成长的关键，应该取决于世界其他地区的经济是否成长。但最近亚洲，特别是中国经济成长放缓，欧洲也因为中东难民的问题，拖累经济复苏的步伐。

他认为，美国经济要好，取决于全球的和平，因为地缘经济与地缘政治是密不可分的，而不单只是美国的经济数据好坏。

针对国际货币基金(IMF)是否应该将人民币纳入SDR，丹法斯表示，〞我不知道叶伦(美联储主席)会怎么说，但我建议她应该正面看待这件事。〞

美国劳工部上周五公布，10月非农就业岗位增加27.1万个，而接受路透访问的分析师原本预计10月非农就业增加18万个。报告发布后，路透调查显示，受访的17家一级交易商中有15家预计美联储将在12月升息。