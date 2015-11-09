台湾货币市场：短率持续徘徊低档，市场关注明日标售两年期定存单

* 短率持续徘徊低档 * 关注明日标售两年存单 * 短票、RP利率续处低档 记者 詹静宜 路透台北11月9日 - 台湾银行间短率周一持续徘徊低档。资金调度人员指出，目前正值 提存期初资金较显宽裕但去化管道有限，部分银行对票券商隔夜拆款利率已降至0.31-0.32% ，凸显市场便宜资金满溢。市场关注明日标售两年期定存单利率。 他们表示，相较于银行间踊跃的买票需求，目前短票量能实在有限，只能降价吸引资金 需求者承作拆款，部分银行因此调降隔夜拆款利率以去化过剩资金。 〞目前利率水准很难提起兴趣。〞一位外商银行资调人员说。 此外，票券业者表示，银行间资金钱满为患，连今日发行的中油一年期融资案45亿台币 也积极抢标，最后得标在0.457%。 台湾央行周二将标售300亿台币的两年期定存单。路透调查显示，由于提存期初银行间 资金水位偏高，本次两年期定存单加权平均得标利率料落在0.47-0.48%，较上次标售利率0. 505%再度走跌，并续创历史新低。 本地时间13:36时 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.645 32.730 台湾加权股价指数<.TWII 8,642.48点 8,693.57点 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.299% 0.301% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.300-0.380% 0.270-0.330% --一周拆款利率区间 0.300-0.380% 0.280-0.375% **发票量略减** 短票市场方面，大型票券资调人士表示，周一发票量例行性偏少，有银行为抢票源已开 价30天期短票利率成交在0.38%，带动银行间短票交投利率面临缓步趋跌压力。 〞今天还是钱多票少。〞一位大型票券交易员说。 另位大型票券资金调度员也提及，由于近期寿险端资金转进短票市场，让短票供不应求 的情况更为明显，压低部分银行短票成交利率也向0.38%靠拢。 今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.39%，少数成交在0.38%及0. 40%，区间略往下移；60天期、90天期短票利率主要成交在0.39-0.40%和0.40-0.41%，亦较 上日略降。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 390%，前日则为0.394%；上日成交量146.35亿台币，前日79.26亿台币。 今日央行存单到期金额为7,712.8亿台币，存单发行金额稍晚公布。 本周到期央行定存单总额为2兆(万亿)927.1亿台币，本周余日落点分别为：周二1,944. 5亿、周三4,826.5亿、周四5,887.8亿及周五555.5亿。 拆款中心资料 显示，修正后上周五超额准备为360亿台币，累积至周日超额准备1 ,469亿台币、加计前期1%的超额准备达2,483亿台币。 **RP利率持于低档** 附买回(RP)利率方面，交易员表示，由于近期国际板债券发行趋于淡净，寿险端的台币 资金去化压力略增，且投信端资金也续偏松，令RP利率仍续持于既有低档。 他们指出，本周资金情势宽松依旧，周四南亚 公司债还本付息30亿台币、周五 国库券还本250亿台币，皆垫高RP市场资金水位，所幸周五交割暂定300亿台币的10年期公债 ，适度缓解市场资金压力。 〞资金还是偏多，利率还在低档。〞一位大型证券商交易员说。 票券商方面，交易员指出，今日寿险、投信端资金还是偏松，但票券商间资金缺口不大 ，使得RP利率维持在原有区间低位。 今日证券商10天期公债的附买回利率交投仍持稳低位，主要成交在0.40-0.41%，少数成 交在0.42%；10天期以上公司债RP主要成交在0.50-0.51%，少数成交在0.52%。 今天大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率大致持平上日；短天期公债附买回利 率区间落在0.33-0.35%；短天期公司债附买回利率区间在0.35-0.37%。债券附买回成交利率 高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)