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亚洲 | 2015年 11月 9日 星期一 14:52 BJT

台湾债市：10年券殖利率收创近两个月高位，1.22%买盘转强不易突破

* 10年券殖利率收连二升，创近两个月收盘新高
    * 1.22%上方银行买盘进驻，料短线不易突破
    * 明日10年104/12R殖利率区间暂看1.21-1.23%

    路透台北11月9日 - 台湾10年期公债104/12R 发行前殖利率周一收盘创近
两个月新高。交易员指出，美国非农业就业数据强弹带动美债殖利率走扬，今天台债殖利率
跟着冲高，惟弹至1.22%即吸引大型银行买盘进驻，料短线不易突破该关卡。
    
    他们指出，央行继降低隔夜冲销规模后，上周宣布调降14天期定存单利率2个基点，此
举已为进一步宽松政策定调；目前市场关注焦点在明日104/12R期的标售结果。

    〞10年券在1.22%银行就进来拿了，目前大家的共识是1.25%一定要买，那里才是一块铁
板。〞一位大型证券商交易员说。 
    
    一大型商银交易员认为，强劲的非农业就业数据带动美国指标10年期公债殖利率弹至2.
349%，但从9月市场预期FED可能升息，当时殖利率弹至2.3%来看，料短线满足点即在2.3%附
近。
    
    他称，除非这波美债殖利率弹幅比9月更猛烈，否则台湾10年券殖利率不致大幅往上弹
，料将在1.22%上下狭幅波动。
       
    今日10年券104/12R期收盘报1.2200%，创近两个月收盘新高，此前收盘高位在9月17日
的1.2551%。    

    交易员预估，明日五年公债104/13期殖利率区间在0.77-0.80%；10年公债104/12R期则
在1.21-1.23%。 
     
         收盘价                  涨跌幅      报价(%)          区间(%)     成交值
  年       期别                  (基点)                                 (亿台币)
  期                                                                   
   5     104/13                   +2.00      0.7800%   0.7680-0.7800%      15.50
  10    104/12R                   +2.50      1.2200%   1.2102-1.2242%      83.50
 
    
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         30      104/11                      没有成交
         20      104/14                        1.8700
         10      104/12                        1.2200
          5      104/13                        0.7800
          3       104/1                        0.4600
          2      104/10                      没有成交
 (完)             

 (记者 罗两莎; 审校 黄凯)

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