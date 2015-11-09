台湾债市：10年券殖利率收创近两个月高位，1.22%买盘转强不易突破

* 10年券殖利率收连二升，创近两个月收盘新高 * 1.22%上方银行买盘进驻，料短线不易突破 * 明日10年104/12R殖利率区间暂看1.21-1.23% 路透台北11月9日 - 台湾10年期公债104/12R 发行前殖利率周一收盘创近 两个月新高。交易员指出，美国非农业就业数据强弹带动美债殖利率走扬，今天台债殖利率 跟着冲高，惟弹至1.22%即吸引大型银行买盘进驻，料短线不易突破该关卡。 他们指出，央行继降低隔夜冲销规模后，上周宣布调降14天期定存单利率2个基点，此 举已为进一步宽松政策定调；目前市场关注焦点在明日104/12R期的标售结果。 〞10年券在1.22%银行就进来拿了，目前大家的共识是1.25%一定要买，那里才是一块铁 板。〞一位大型证券商交易员说。 一大型商银交易员认为，强劲的非农业就业数据带动美国指标10年期公债殖利率弹至2. 349%，但从9月市场预期FED可能升息，当时殖利率弹至2.3%来看，料短线满足点即在2.3%附 近。 他称，除非这波美债殖利率弹幅比9月更猛烈，否则台湾10年券殖利率不致大幅往上弹 ，料将在1.22%上下狭幅波动。 今日10年券104/12R期收盘报1.2200%，创近两个月收盘新高，此前收盘高位在9月17日 的1.2551%。 交易员预估，明日五年公债104/13期殖利率区间在0.77-0.80%；10年公债104/12R期则 在1.21-1.23%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 +2.00 0.7800% 0.7680-0.7800% 15.50 10 104/12R +2.50 1.2200% 1.2102-1.2242% 83.50 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 104/14 1.8700 10 104/12 1.2200 5 104/13 0.7800 3 104/1 0.4600 2 104/10 没有成交 (完) (记者 罗两莎; 审校 黄凯)