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亚洲 | 2015年 11月 9日 星期一 14:11 BJT

台湾股市：第三日收低并跌破月线，美非农数据引发升息预期

路透台北11月9日 - 台湾股市周一第三日收低，指数跌破月线支撑。分析师表示，主要受美国非农数据引发升息预期、两岸领导人“马习会”利多出尽等因素拖累。

台湾加权股价指数 收报8,642.48点，跌0.59%；目前月线在8,654点。今日成交初值 为952.59亿台币，上交易日修正后为1,142.76亿。

〞可能还没跌完，美国升息预期升高会使得热钱流出。〞凯基投顾分析师张明祥说。

他并指出，除了热钱外流威胁外，台湾多数的上市柜公司在业绩说明会中，对未来营运展望感到悲观。而“马习会”虽有历史意义，但因执政党选情不佳，和平红利恐怕难以落实。本周大盘指数可能会先在区间内震荡，之后继续回档修正。

张明祥预估，明日指数区间暂看8,524-8,764点。

美国劳工部周五公布，10月非农就业岗位增加27.1万个，创2014年12月以来最大增幅。

亚洲股市周一表现参差不齐，日本和中国股市上涨。 本地时间14:00，MSCI亚太明晟指数 跌1.03%。(完)

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