台湾股市：第三日收低并跌破月线，美非农数据引发升息预期

台湾加权股价指数 收报8,642.48点，跌0.59%；目前月线在8,654点。今日成交初值 为952.59亿台币，上交易日修正后为1,142.76亿。

他并指出，除了热钱外流威胁外，台湾多数的上市柜公司在业绩说明会中，对未来营运展望感到悲观。而“马习会”虽有历史意义，但因执政党选情不佳，和平红利恐怕难以落实。本周大盘指数可能会先在区间内震荡，之后继续回档修正。