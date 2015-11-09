台湾股市：第三日收低并跌破月线，美非农数据引发升息预期

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北11月9日 - 台湾股市周一第三日收低，指数跌破月线支撑。分析师表示，主要受美国非农数据引发升息预期、两岸领导人“马习会”利多出尽等因素拖累。
台湾加权股价指数 收报8,642.48点，跌0.59%；目前月线在8,654点。今日成交初值 为952.59亿台币，上交易日修正后为1,142.76亿。
〞可能还没跌完，美国升息预期升高会使得热钱流出。〞凯基投顾分析师张明祥说。
他并指出，除了热钱外流威胁外，台湾多数的上市柜公司在业绩说明会中，对未来营运展望感到悲观。而“马习会”虽有历史意义，但因执政党选情不佳，和平红利恐怕难以落实。本周大盘指数可能会先在区间内震荡，之后继续回档修正。
张明祥预估，明日指数区间暂看8,524-8,764点。
美国劳工部周五公布，10月非农就业岗位增加27.1万个，创2014年12月以来最大增幅。
亚洲股市周一表现参差不齐，日本和中国股市上涨。 本地时间14:00，MSCI亚太明晟指数 跌1.03%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”