修正-日本股市：日经指数收高2%创两个半月最高收位，受疲弱日圆推动

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(修正：内文第一段日本实质薪资参考USN给错，应为,非 )
路透东京11月9日 - 日本股市周一上涨，因上周五强于预期的美国非农就业报告公布后，日圆兑美元大幅走软，而且官方数据显示，日本9月实质薪资连续第三个月温和增长。
日经指数 涨2%至19,642.74点，创8月20日以来最高收盘水平。
东证股价指数 收高1.8%至1,590.97点，33个分项指数中有31个上涨。
JPX-日经400指数 涨1.8%至14,316.65点。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”