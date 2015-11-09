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亚洲 | 2015年 11月 9日 星期一 16:11 BJT

修正-日本股市：日经指数收高2%创两个半月最高收位，受疲弱日圆推动

(修正：内文第一段日本实质薪资参考USN给错，应为,非 )

路透东京11月9日 - 日本股市周一上涨，因上周五强于预期的美国非农就业报告公布后，日圆兑美元大幅走软，而且官方数据显示，日本9月实质薪资连续第三个月温和增长。

日经指数 涨2%至19,642.74点，创8月20日以来最高收盘水平。

东证股价指数 收高1.8%至1,590.97点，33个分项指数中有31个上涨。

JPX-日经400指数 涨1.8%至14,316.65点。(完)

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